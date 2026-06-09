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Mitsubishi
4,4
3 414 отзывов
49 новых
12 856 с пробегом
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Mitsubishi Eclipse стал электромобилем для США
4
9 июня
Новости
Mitsubishi хочет выпустить особо внедорожный Outlander
4
2
5 июня
Новости
Mitsubishi выпустит новый пикап с помощью Nissan
1
3 июня
Новости
На продажу выставили редчайший седан Mitsubishi в исполнении AMG
14
31 мая
Новости
Новый Mitsubishi Pajero: первое фото и дата премьеры
3
3
29 мая
Новости
В продаже появился странный Dodge Challenger: это Mitsubishi
1
20 мая
Новости
На торги выставлен прощальный Lancer Evolution, на котором почти не ездили
5
18 мая
Новости
Ещё один автомобиль Пола Уокера из «Форсажа» стал конструктором Lego
4
1
13 мая
Новости
Land Rover, Toyota и Mitsubishi защитили права на товарные знаки в России
1
1 апреля
Новости
Nissan и Mitsubishi защитили права на несколько товарных знаков в России
1
1
11 марта
Новости
Какие автомобили импортировали в Россию из ОАЭ: рейтинг
2
2 марта
Новости
Про бизнес
Компания Mitsubishi Motors запатентовала в России название доступного кроссовера
2
1
24 февраля
Новости
1
2
3
4
5
6
…
21
Журнал Авто.ру
Новости
Mitsubishi
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