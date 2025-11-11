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Новости про Mitsubishi Lancer
Evolution
4,4
6 отзывов
49 с пробегом
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На торги выставлен прощальный Lancer Evolution, на котором почти не ездили
5
18 мая
Новости
Land Rover, Toyota и Mitsubishi защитили права на товарные знаки в России
1
1 апреля
Новости
В Mitsubishi хотят возродить Lancer Evolution
4
11 ноября 2025
Новости
С молотка уйдёт редкий Mitsubishi Lancer Evo X: таких сделали 40 штук
3
1
9 марта 2025
Новости
18-летний Mitsubishi Lancer Evo IX продали в пять раз дороже первоначальной цены
4 декабря 2024
Новости
Редчайший Lancer Evolution с мизерным пробегом продадут на аукционе
1
27 декабря 2023
Новости
Восьмилетний Mitsubishi Lancer Evolution, который почти не ездил, продают на Авто.ру
18 декабря 2022
Новости
Джеймс Мэй попал в аварию на 121 км/ч. С ним всё в порядке
15 августа 2022
Новости
В Британии продают очень редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution VI Zero Fighter
2
1
12 мая 2022
Новости
На продажу выставлен очень редкий Mitsubishi Lancer Evolution. Таких в мире всего два
1
12 мая 2022
Новости
Один из десяти существующих Mitsubishi Lancer Evolution VI RSX выставили на продажу
1
1
18 января 2022
Новости
В США скрестили культовые спорткары Mitsubishi Lancer Evolution и Subaru Impreza WRX
1
10 января 2022
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Mitsubishi
Lancer Evolution
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