Новости про Mitsubishi
RVR
4,5
22 отзыва
147 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Outlander
L200
Lancer Evolution
Pajero
Pajero Sport
Eclipse Cross
ASX
Colt
Delica
Delica D:5
Grandis
Xpander
Attrage
eK Space
Eclipse
Galant
Lancer
Mirage
Triton
Airtrek
Delica Mini
Pajero Junior
RVR
Показать все
Все материалы
Новости
На Авто.ру продают очень редкий компактвэн Mitsubishi RVR с открытым верхом
1
3
3 октября 2024
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
Mitsubishi
RVR
