Культовые советские мотоциклы, которые можно купить на Авто.ру

Знакомы фразы: «помню этот аппарат», «такой был у папы», «я на таком гонял по деревне» и «мечтал о нём в юности»? В советских мотоциклах и впрямь есть что-то особенное: смотришь — и накатывают воспоминания. Но можно ли сегодня пойти и купить хороший байк времён СССР, чтобы освежить полузабытые ощущения? Или вообще стать владельцем коллекционного аппарата, на котором муха не сидела? Мы заглянули в раздел объявлений на Авто.ру и вот что там нашли.
Начнём с настоящей мечты советских мальчишек — шустрой и резвой «Планеты Спорт», стоимость которой в семидесятых составляла больше тысячи рублей (при средней зарплате в 100–110 ₽). Одноцилиндровый 340-кубовый мотор этого дорожного «спортака» развивал до 32 лошадиных сил, а масса в полтора центнера давала возможность очень быстро разгоняться до «сотни» и достигать 140 километров в час.
Иж, который прямо сейчас доступен на Авто.ру, — это так называемый «японец», то есть мотоцикл, снабжённый множеством зарубежных компонентов. В числе импортных деталей — карбюратор Mikuni, клаксон Nikko, поворотники Stanley и рулевые переключатели от Honda и Yamaha.
Мы нашли на Авто.ру больше объявлений о продаже «Планет». Взгляните.
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Более доступным для советского мотолюбителя был ковровский байк «Восход», наследник модели К‑175 «Ковровец». А модель 3М, впервые выпущенная в 1983 году, считалась существенно модернизированной — с улучшенным охлаждением, новыми приборами и электрикой. Горбатый бензобак тоже поменялся, однако его объём остался прежним, а форма — узнаваемой. Мотор (175-кубовый, с одним цилиндром) развивал 14 лошадиных сил и давал возможность разогнаться до 105 километров в час. Однако сегодня куда интереснее сохранность и исправность оригинального мотоцикла. Выставленный на Авто.ру «Восход», по словам его владельца, полностью оригинален и ни разу не красился, ввиду отсутствия необходимости. Проблем с документами нет, техническое состояние байка близко к заводскому, а одометр за 28 лет намотал всего 1426 километров. Иными словами, в обмен на 80 000 рублей можно стать владельцем без пяти минут «капсулы времени».
Какие ещё модели ковровского завода доступны на Авто.ру? А смотрите!
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Про тяжёлый советский «Днепр» слышали, пожалуй, все. Даже сегодня эти 26-сильные трёхколёсные мотоциклы встречаются на дорогах и грунтовках. Правда, состояние большинства «живых» экземпляров тянет на троечку. Те, кто регулярно используют эти аппараты, вынуждены поддерживать их в рабочем состоянии, но едва ли заботятся об аутентичности оригинального образа. А гаражные находки, простоявшие взаперти десятки лет, несмотря на сохранность и комплектность, нуждаются в ремонте.
Выход для тех, кто хочет исправный «Днепр» здесь и сейчас, — взглянуть на один из реставрированных мотоциклов на Авто.ру. Конкретно этот прошёл комплексное обновление (включая хромирование), но сохранил оригинальные запчасти. Судя по описанию, с документами и учётом полный порядок, а смутить способна лишь цена.
На всякий случай здесь мы собрали «Днепры» подешевле. И поновее.
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Теперь взгляните на более ранний советский мотоцикл — родом из пятидесятых. Ещё до выпуска «Планет» и «Юпитеров» Ижевский завод занимался производством таких «спортбайков», чьи корни уходят к немецким моделям DKW военного времени. Модель с индексом «49» появилась на свет как улучшенная версия прежних двухколёсников, с более современной подвеской и лучшей проходимостью. Она же стала первым «Ижом» с боковой коляской. Однако этот экземпляр — без пассажирской люльки, так называемый «одиночка».
Над байком отлично поработали: отпескоструили и загрунтовали навесные панели, покрыли стильной чёрной краской, позаботились о работоспособности всех элементов и «откапиталили» двигатель — одноцилиндровый 12-сильный «воздушник». В итоге на этом «сорок девятом» можно ехать прямо после покупки. Правда, учёт в ГИБДД всё же необходим.
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Ещё один знакомый опытным пользователям Авто.ру мотоцикл — обтекаемый «Юпитер» первой серии с элегантной коляской. Внешне байк напоминал более старую модель завода под названием Иж-56. Широкие щитки, обтекатели и каплевидный бак остались знакомыми, однако новинка 1961 года получила новый двухцилиндровый мотор, который развивал 18 лошадиных сил против 13 у «пятьдесят шестого». Также обновилась трансмиссия, улучшились эргономика и удобство пользования некоторыми органами управления. Но куда любопытнее была «люлька» на пружинной подвеске: стильная, аэродинамичная, с подлокотниками для пассажира и ложементом для багажа в задней части.
Всё, что вы видите на этих фотографиях, в своё время было предложено заводом. А сейчас, после полной реставрации, предлагается продавцом мотоцикла. Да и сумма сделки не настолько пугающая, как может показаться.
Больше ижевской классики вы можете найти здесь.
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Чехословацкая «Ява» в 1960–1970-х была лакомым кусочком: стильная, лёгкая, резвая, удобная. А конкретно эта трёхколёсная версия с пулевидной «люлькой» Velorex ещё и выглядела как классический стримлайнер. Под седлом мотоцикла стрекотал поршнями двухцилиндровый мотор объёмом 350 «кубиков», чья мощность составляла 22 лошадиные силы. Внешний вид Jawa вызывал всеобщее восхищение (настолько грациозной модели в Союзе не выпускали), а цена слегка огорчала. Впрочем, и сегодня потрясающее состояние восстановленного мотоцикла и его стоимость, сравнимая с новой Lada Granta, наталкивают на длительные размышления.
Чтобы долго не думать, взгляните на эти Jawa, доступные на Авто.ру
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Закончить подборку советских мотоциклов стоит настоящим музейным экспонатом. А именно — трёхколёсным «Уралом», произведённым в 1991 году и за тридцать лет проехавшим... чуть больше километра. Как можно догадаться (или взглянуть на фото), подержанных или проблемных запчастей у байка нет: все компоненты оригинальны и не имеют выработки. Даже 32-сильный мотор объёмом 650 см³ сознательно не заводили с момента покупки.
За превосходное состояние и полную комплектность предлагается заплатить немалые деньги. Но вы удивитесь дважды, когда узнаете, что это не самый дорогой классический «Урал» на Авто.ру.
Правда, на всякий случай здесь мы собрали более доступные модели этой марки.