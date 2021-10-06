Культовые советские мотоциклы, которые можно купить на Авто.ру

Начнём с настоящей мечты советских мальчишек — шустрой и резвой «Планеты Спорт», стоимость которой в семидесятых составляла больше тысячи рублей (при средней зарплате в 100–110 ₽). Одноцилин­дровый 340-кубовый мотор этого дорожного «спортака» развивал до 32 лошадиных сил, а масса в полтора центнера давала возможность очень быстро разгоняться до «сотни» и достигать 140 километров в час.

Иж, который прямо сейчас доступен на Авто.ру, — это так называемый «японец», то есть мотоцикл, снабжённый множеством зарубежных компонентов. В числе импортных деталей — карбюратор Mikuni, клаксон Nikko, поворотники Stanley и рулевые переключатели от Honda и Yamaha.

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