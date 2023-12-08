В предновогодние и праздничные дни количество инспекторов ГИБДД на дорогах заметно увеличится. Водителей во всех регионах ждут проверки на алкоголь, пристёгнутый ремень, наличие зимних шин и так далее. Рассказываем, с какими ещё проверками и когда могут столкнуться автомобилисты страны в ближайшие недели.
Рейды и проверки ГИБДД
Помимо официальных федеральных рейдов, даты которых ГИБДД объявляет в начале каждого месяца, инспекции регионов планируют на декабрь собственные профилактические мероприятия. И один регион может, например, усилить контроль ОСАГО, а другой будет тщательнее проверять таксистов и водителей каршеринга.
По мнению координатора сообщества автомобилистов Петра Шкуматова, основной акцент зимой ГИБДД делает не на штрафы, а на предупреждение ДТП, так как аварийность в это время заметно возрастает. Кроме того, в праздничные дни резко возрастает число нетрезвых водителей, поэтому будут усилены проверки на алкоголь.
«Мы ожидаем увидеть больше инспекторов на дороге, больше активных действий с их стороны по регулированию дорожного движения. Не думаю, что будут какие-то жёсткие проверки, зимой инспекторы стараются оказывать водителям больше помощи», — сказал Шкуматов.
Контроль зимних шин
С 1 декабря 2023 года инспекторы ГИБДД имеют право выписать штраф в 500 рублей водителю, который не поменял шины на зимние. Профилактические проверки будут проводить по всей стране, особенно в регионах с плохой погодой и сложными дорожными условиями.
При этом представители ГИБДД уже несколько раз отмечали, что массовых штрафов за неправильные покрышки в этом году не будет. Особенно эта новость порадовала водителей южных регионов, многие из которых не меняют шины зимой, предпочитая просто не ездить на автомобиле в непогоду. Как рассказали Журналу Авто.ру в ГИБДД, инспекторы будут стараться склонять водителей к добровольной смене покрышек профилактическими беседами.
«Официальный запрет на применение летних шин распространяется только на зимние месяцы (декабрь, январь и февраль) и не касается фрикционных покрышек, которые можно использовать круглогодично. Задача инспектора — не наказать водителя, а донести до него суть неисправности и её возможных последствий, в том числе опасность применения летних шин зимой», — пояснил старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Антон Белан.
Штраф за грязный номер
Зимой многие водители, ссылаясь на плохую погоду, не очищают от снега и грязи номерные знаки, чтобы камеры не могли фиксировать нарушения. В ГИБДД утверждают, что проводят профилактические беседы с такими автомобилистами, но и штрафы за грязный номер тоже выписывают регулярно. В некоторых случаях дело доходит до суда и лишения прав: такое случается, когда номер скрывают намеренно.
В любом случае нечитаемый номер — явный повод для остановки. За управление автомобилем с грязным или залепленным снегом регистрационным знаком водитель может как минимум получить штраф в 500 рублей, но иногда инспекторы ограничиваются устным предупреждением и просят очистить знак на месте остановки. При этом совершенно неважно, насколько грязным будет сам автомобиль: номерной знак должен быть чистым.
Контроль выезда на встречную полосу
Усиленные проверки в местах, где знаки и разметка запрещают водителям выезжать на встречную полосу, ГИБДД осуществляет независимо от времени года. Такие мероприятия проводят с использованием скрытых патрулей, чтобы нарушители не могли распознать сотрудников ведомства. Предполагается, что ГИБДД выбирает для дежурства самые аварийные участки своих регионов.
Зимой риск выехать на встречную полосу больше, так как в условиях снегопада и грязи разметка видна далеко не везде. Если водитель выехал на встречку из-за отсутствия разметки, то наказания быть не должно. Однако в случаях, когда помимо разметки порядок движения чётко регламентируется ещё и дорожными знаками, вину водителя доказать проще.
Штраф за выезд на встречную полосу — 5000 рублей. Альтернативой может стать лишение прав на 4–6 месяцев. Если нарушитель остановлен сотрудником ГИБДД, дело будет передано в суд, и именно судья определит вид и размер наказания. Повторный выезд на встречку на глазах у инспектора неминуемо приведёт к лишению прав на год.
Проверки таксистов и водителей каршеринга
Региональные инспекции всю осень проводили усиленные профилактические рейды по поиску правонарушений на автомобилях каршеринга и такси. Эти проверки продолжатся и в декабре.
Во время мероприятий инспекторы ГИБДД дежурят на съездах с магистралей и людных улицах. У водителей такси проверяют права и другие обязательные для работы документы, а также талон техосмотра на машину. Водителей каршеринга проверяют по аккаунту приложения, а также тестируют на алкогольное опьянение при подозрительном поведении. Предъявлять аккаунт водители не обязаны (ПДД не содержит такого требования), однако отказ может спровоцировать инспектора на другие проверки.
Проверки полиса ОСАГО
Специальные проверки наличия полисов ОСАГО инспекторы ГИБДД устраивают редко, но в конце года ведомство провело несколько подобных рейдов. В конце ноября в центре Новосибирска шли массовые проверки полисов — в результате оказалось, что у 10% водителей либо нет полиса, либо документ просрочен. При этом больше половины автомобилистов используют электронный полис ОСАГО.
Штраф за езду без ОСАГО — 800 рублей. В 2024 году должна заработать система камер, которые смогут выписывать штрафы за отсутствие страховки. Пока неизвестно, будут ли камеры штрафовать раз в сутки или технике позволят фиксировать нарушение многократно. Этот вопрос ещё обсуждается между ЦБ, МВД и РСА.
Ремни и безопасность пешеходов
Чтобы предотвратить аварии с участием пешеходов, инспекторы ГИБДД работают в школах и других образовательных учреждениях. Сотрудники проводят беседы о необходимости иметь на одежде светоотражающие элементы в тёмное время суток. Зимой это особенно актуально из-за короткого светового дня, плохой погоды и отсутствия освещения на трассах. Одновременно инспекторы проводят рейды: такие мероприятия подразумевают дежурство экипажа ДПС возле переходов и штрафы водителям за отказ пропускать людей.
Отдельно контролируют использование ремней безопасности, хотя сейчас это нарушение фиксируют ещё и камеры. Последние активно выписывают штрафы не только за ремень водителя, но и за непристёгнутого пассажира. Помимо этого, инспекторы ГИБДД будут проверять наличие детских удерживающих устройств в автомобилях, особенно в период новогодних каникул.
Проверки на алкоголь и новогодние рейды
Столичная Госавтоинспекция каждые выходные предупреждает водителей об опасности пьяного вождения и выставляет усиленные патрули по выявлению нетрезвых водителей. Также поступают и другие региональные ведомства. Особенно актуальны такие рейды в период новогодних корпоративов в последнюю пару недель декабря, а также в саму новогоднюю ночь и следующие за ней выходные дни. Традиционно экипажи ДПС будут дежурить в городах всей страны.
«В рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определённом участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — указано в сообщении столичной инспекции.
О массовых и сплошных проверках на трезвость объявили ведомства Брянской, Курской, Смоленской, Ивановской, Рязанской, Кировской и Владимирской областей, Республики Башкортостан, а также Самарской области. Конкретные даты рейдов каждая инспекция публикует на своём официальном сайте в начале месяца.
Где и когда пройдут рейды
ГИБДД опубликовала график профилактических рейдов на декабрь 2023 года, которые пройдут в разных регионах страны:
- «Нетрезвый водитель» — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 декабря;
- «Ремень безопасности» — 6, 13, 20 и 27 декабря;
- «Пешеход» — 7, 14, 21 и 28 декабря;
- «Встречная полоса» — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 декабря.
Отдельный список опубликовало подмосковное подразделение ведомства:
- «Нетрезвый водитель» — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 декабря;
- «Ребёнок-пассажир» — 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 и 27 декабря;
- «Безопасный переход» и «Тахограф» — с 4 по 10 декабря;
- «Пешеход» и «Автобус» — с 11 по 17 декабря;
- «Нетрезвый водитель», «Безопасный переход» и «Технический осмотр» — с 18 по 24 декабря;
- «Такси» и «Зимние каникулы» — с 25 по 31 декабря.