Помимо официальных федеральных рейдов, даты которых ГИБДД объявляет в начале каждого месяца, инспекции регионов планируют на декабрь собственные профилактические мероприятия. И один регион может, например, усилить контроль ОСАГО, а другой будет тщательнее проверять таксистов и водителей каршеринга.

По мнению координатора сообщества автомобилистов Петра Шкуматова, основной акцент зимой ГИБДД делает не на штрафы, а на предупреждение ДТП, так как аварийность в это время заметно возрастает. Кроме того, в праздничные дни резко возрастает число нетрезвых водителей, поэтому будут усилены проверки на алкоголь.

«Мы ожидаем увидеть больше инспекторов на дороге, больше активных действий с их стороны по регулированию дорожного движения. Не думаю, что будут какие-то жёсткие проверки, зимой инспекторы стараются оказывать водителям больше помощи», — сказал Шкуматов.