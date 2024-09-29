«Зелёный» лифтбек Mazda EZ-6: раскрыты комплектации и цены

Китайское подразделение компании Mazda открыло предварительные продажи лифтбека EZ-6. «Зелёная» модель, считающаяся непрямой наследницей бензиновой «шестёрки», будет доступна в семи версиях — четырёх последовательно-гибридных и трёх полностью электрических. Пока обозначен только общий диапазон цен — от 160 до 200 тысяч юаней (22,8–28,5 тысячи долларов США).
- Впервые показанная этой весной на автосалоне в Пекине Mazda EZ-6 — не полностью оригинальная разработка: линейка EZ запущена в альянсе с концерном Changan, и её первая модель технически является аналогом пятидверок Deepal SL03 и L07, но превосходит их в размерах. К тому же машина японской марки получила собственный дизайн, причём гибрид и электрокар различаются оформлением лицевой части.
- Габариты EZ-6 — 4921x1890x1485 мм, колёсная база — 2895 мм. Радиаторной решёткой и светотехникой новинка похожа на другие актуальные Мазды, на корме имеется небольшой активный спойлер. Внутренним оформлением японская модель больше похожа на Deepal SL03, чем на L07. Так, помимо 14,6-дюймового центрального экрана она получила и полноценную приборную панель (в L07 вместо нее используется проекционный дисплей, который также есть у EZ-6). Электроника работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155.
- Уже в базовой комплектации присутствует кожаная отделка, в более дорогих версиях кожа сочетается с замшей. Также доступны акустика Sony с 14 динамиками, атмосферная подсветка интерьера на 64 оттенка, особо комфортные передние кресла «нулевой гравитации», панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, продвинутый круиз-контроль.
- Чисто электрическая версия Mazda EZ-6 оснащается единственным 258-сильным мотором на задней оси. Он может сочетаться с батареями на 56,1 либо 68,8 киловатт-часа, что даёт запас хода в 480 и 600 километров соответственно. Зарядка с 30 до 80 процентов занимает 15 минут.
- Гибриды используют 1,5-литровый 95-сильный ДВС-генератор, за вращение колёс отвечает 218-сильный электромотор. В зависимости от ёмкости блока аккумуляторов запас хода в режиме электрокара составляет 130 или 200 километров, полная дальность пробега — 1301 километр.
Родственный Deepal L07, который чуть короче Мазды, но имеет на 5 мм больше между осями, вышел на китайский рынок ранее в этом месяце. Стоит он чуть меньше — от 151 900 юаней (21,7 тысячи долларов).
Mazda EZ-6 или Deepal L07?
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