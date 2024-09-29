«Зелёный» лифтбек Mazda EZ-6: раскрыты комплектации и цены

Уже в базовой комплектации присутствует кожаная отделка, в более дорогих версиях кожа сочетается с замшей. Также доступны акустика Sony с 14 динамиками, атмосферная подсветка интерьера на 64 оттенка, особо комфортные передние кресла «нулевой гравитации», панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, продвинутый круиз-контроль.

Чисто электрическая версия Mazda EZ-6 оснащается единственным 258-сильным мотором на задней оси. Он может сочетаться с батареями на 56,1 либо 68,8 киловатт-часа, что даёт запас хода в 480 и 600 километров соответственно. Зарядка с 30 до 80 процентов занимает 15 минут.

Гибриды используют 1,5-литровый 95-сильный ДВС-генератор, за вращение колёс отвечает 218-сильный электромотор. В зависимости от ёмкости блока аккумуляторов запас хода в режиме электрокара составляет 130 или 200 километров, полная дальность пробега — 1301 километр.

Родственный Deepal L07, который чуть короче Мазды, но имеет на 5 мм больше между осями, вышел на китайский рынок ранее в этом месяце. Стоит он чуть меньше — от 151 900 юаней (21,7 тысячи долларов).