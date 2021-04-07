Первый электрокар китайского бренда Zeekr окажется быстрее Porsche 911

Корпорация Geely, недавно создавшая новый премиальный бренд Zeekr для электрокаров, обнародовала некоторые технические характеристики первой модели — Zeekr 001. Как передаёт AutoHome, пятидверка размерами больше Kia Sorento сможет ускоряться до
Длина Zeekr 001 составляет 4950 миллиметров при колёсной базе 2999 миллиметров. Таким образом, китайская новинка оказалась чуть короче Tesla Model S, но между осями у неё на 39 миллиметров больше. Единственная анонсированная на данный момент силовая установка — это два электродвигателя совокупной мощностью 400 киловатт (544 л.с.) и 768 Нм крутящего момента.
С такими двигателями Zeekr 001 сможет ускоряться до
100 км/чза 3,8 секунды. Porsche 911 Carrera проделывает то же самое за 4,2 секунды, а базовая модификация Tesla Model S на полсекунды быстрее. Максимальная скорость электрокара превысит 200 км/ч,а для остановки со скорости 100 км/чему потребуется дистанция в 34,5 метра. Ранее сообщалось, что благодаря 110-киловаттной батарее пятидверка сможет проезжать без подзарядки около 700 километров по циклу NEDC.
Zeekr 001 построен на разработанной Geely электрической платформе SEA и стал серийной версией концепта Lynk&Co Zero, представленного прошлой осенью. В оснащение электрокара войдут, к примеру, адаптивная пневмоподвеска с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 150 до 220 миллиметров, 15,4-дюймовый экран медиасистемы и полноцветный проекционный дисплей высокого разрешения.
Бренд Zeekr создан корпорацией Geely для продвижения новой линейки премиальных электромобилей. Основным конкурентом этой марки на момент анонса называлась компания Tesla.
Ну как, впечатляют характеристики?
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