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Первый электрокар китайского бренда Zeekr окажется быстрее Porsche 911

Рассекречены новые подробности об электрокаре Zeekr 001: он окажется длиннее Kia Sorento, а два его мотора смогут развивать до 544 л.с.
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Корпорация Geely, недавно создавшая новый премиальный бренд Zeekr для электрокаров, обнародовала некоторые технические характери­стики первой модели — Zeekr 001. Как передаёт AutoHome, пятидверка размерами больше Kia Sorento сможет ускоряться до 100 км/ч быстрее, чем Porsche 911.

  • Длина Zeekr 001 составляет 4950 миллиметров при колёсной базе 2999 милли­метров. Таким образом, китайская новинка оказалась чуть короче Tesla Model S, но между осями у неё на 39 милли­метров больше. Единственная анонсиро­ванная на данный момент силовая установка — это два электро­двигателя совокупной мощностью 400 киловатт (544 л.с.) и 768 Нм крутящего момента.

  • С такими двигателями Zeekr 001 сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Porsche 911 Carrera проделывает то же самое за 4,2 секунды, а базовая моди­фикация Tesla Model S на полсекунды быстрее. Максимальная скорость электрокара превысит 200 км/ч, а для остановки со скорости 100 км/ч ему потребуется дистанция в 34,5 метра. Ранее сообщалось, что благодаря 110-киловаттной батарее пятидверка сможет проезжать без подзарядки около 700 километров по циклу NEDC.

  • Zeekr 001 построен на разработанной Geely электрической платформе SEA и стал серийной версией концепта Lynk&Co Zero, представ­ленного прошлой осенью. В оснащение электрокара войдут, к примеру, адаптивная пневмо­подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 150 до 220 милли­метров, 15,4-дюймовый экран медиа­системы и полноцветный проекци­онный дисплей высокого разрешения.

  • Бренд Zeekr создан корпорацией Geely для продвижения новой линейки премиальных электро­мобилей. Основным конкурентом этой марки на момент анонса называлась компания Tesla.

Ну как, впечатляют характеристики?

В целом да, но Tesla пока покруче
Не слишком, но зато очень красиво
Что мне до китайских электрокаров?

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#Электрокары#Geely#Новинки
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