Первый электрокар китайского бренда Zeekr окажется быстрее Porsche 911

Длина Zeekr 001 составляет 4950 миллиметров при колёсной базе 2999 милли­метров. Таким образом, китайская новинка оказалась чуть короче Tesla Model S, но между осями у неё на 39 милли­метров больше. Единственная анонсиро­ванная на данный момент силовая установка — это два электро­двигателя совокупной мощностью 400 киловатт (544 л.с.) и 768 Нм крутящего момента.

С такими двигателями Zeekr 001 сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Porsche 911 Carrera проделывает то же самое за 4,2 секунды, а базовая моди­фикация Tesla Model S на полсекунды быстрее. Максимальная скорость электрокара превысит 200 км/ч, а для остановки со скорости 100 км/ч ему потребуется дистанция в 34,5 метра. Ранее сообщалось, что благодаря 110-киловаттной батарее пятидверка сможет проезжать без подзарядки около 700 километров по циклу NEDC.

Zeekr 001 построен на разработанной Geely электрической платформе SEA и стал серийной версией концепта Lynk&Co Zero, представ­ленного прошлой осенью. В оснащение электрокара войдут, к примеру, адаптивная пневмо­подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 150 до 220 милли­метров, 15,4-дюймовый экран медиа­системы и полноцветный проекци­онный дисплей высокого разрешения.