Китайский конкурент Tesla от Geely будет узнавать хозяина в лицо

Специально созданный корпорацией Geely для электрокаров бренд Zeekr представил вживую свою первую серийную модель под названием 001. Силовая установка позволит ей ускоряться до
Zeekr 001 вытянулся в длину на 4970 миллиметров при колёсной базе в 3005 миллиметров: это на 8 и 104 миллиметра больше, чем у Тайкана. Кроме того, тип кузова обеспечивает электромобилю вместительный багажник, чей максимальный объём достигает 2144 литра.
Внешне Zeekr 001 стал почти точной копией концепта Lynk&Co Zero, но отличается от него мелкими деталями — к примеру, названием бренда на светодиодной планке, соединяющей задние фонари. Интерьер электрокара при этом сохранил архитектуру концепта, включая крупный 15,4-дюймовый экран медиасистемы и обилие сенсорных кнопок.
Новинка дебютировала с двухмоторной силовой установкой, развивающей 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента, которая обеспечит шутинг-брейку
200 км/чмаксимальной скорости. Zeekr 001 обещано оснащать двумя вариантами аккумуляторов на 86 и 100 кВтч, причём самая дальнобойная версия сможет проезжать до 700 километров без подзарядки. Система быстрого пополнения энергозапаса поддерживает мощность до 360 кВт: с её помощью на подзарядку для 120 километров пробега уйдёт всего 5 минут.
Среди опций, которые предложат для Zeekr 001, названы, к примеру, пневмоподвеска с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 117 до 205 миллиметров и система распознавания лиц. С её помощью электромобиль сможет узнавать хозяина в лицо, разблокируя двери и применяя персональные настройки для интерьера ещё в то время, когда владелец подходит к машине. Обновление бортового софта «по воздуху» обещано проводить не реже раза в квартал, чтобы модель сохраняла своё положение на высококонкурентном рынке.
Продажи Zeekr 001 в Китае стартуют в октябре нынешнего года, причём электромобиль планируется в том числе продавать онлайн и по подписке. А в следующем году бренд собирается выйти на ряд зарубежных рынков.
Ранее сообщалось, что одной моделью бренд Zeekr не ограничится и составит серьёзную конкуренцию марке Tesla. Однако конкретные планы по расширению линейки пока не озвучены.
Распознавание лиц автомобилем — это круто?
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