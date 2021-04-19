Китайский конкурент Tesla от Geely будет узнавать хозяина в лицо

Zeekr 001 вытянулся в длину на 4970 миллиметров при колёсной базе в 3005 милли­метров: это на 8 и 104 милли­метра больше, чем у Тайкана. Кроме того, тип кузова обеспечивает электро­мобилю вместитель­ный багажник, чей максимальный объём достигает 2144 литра.

Внешне Zeekr 001 стал почти точной копией концепта Lynk&Co Zero, но отличается от него мелкими деталями — к примеру, названием бренда на светодиодной планке, соединяющей задние фонари. Интерьер электрокара при этом сохранил архи­тектуру концепта, включая крупный 15,4-дюймовый экран медиа­системы и обилие сенсорных кнопок.

Новинка дебютировала с двухмоторной силовой установкой, развивающей 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента, которая обеспечит шутинг-брейку 200 км/ч максимальной скорости. Zeekr 001 обещано оснащать двумя вариантами аккуму­ляторов на 86 и 100 кВтч, причём самая дальнобойная версия сможет проезжать до 700 километров без подзарядки. Система быстрого пополнения энерго­запаса поддер­живает мощность до 360 кВт: с её помощью на подзарядку для 120 километров пробега уйдёт всего 5 минут.

Среди опций, которые предложат для Zeekr 001, названы, к примеру, пневмо­подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 117 до 205 милли­метров и система распозна­вания лиц. С её помощью электро­мобиль сможет узнавать хозяина в лицо, разблокируя двери и применяя персональные настройки для интерьера ещё в то время, когда владелец подходит к машине. Обновление бортового софта «по воздуху» обещано проводить не реже раза в квартал, чтобы модель сохраняла своё положение на высоко­конкурентном рынке.

Продажи Zeekr 001 в Китае стартуют в октябре нынешнего года, причём электро­мобиль планируется в том числе продавать онлайн и по подписке. А в следующем году бренд собирается выйти на ряд зарубежных рынков.