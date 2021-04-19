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Китайский конкурент Tesla от Geely будет узнавать хозяина в лицо

Zeekr 001 представлен вживую: 700 км без подзарядки, 3,8 секунды до сотни и система распознавания лиц
Новости
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Специально созданный корпорацией Geely для электрокаров бренд Zeekr представил вживую свою первую серийную модель под названием 001. Силовая установка позволит ей ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды и проезжать до 700 километров без подзарядки. Новинка названа создателями «первым в мире электрическим шутинг-брейком» и оказалась крупнее Porsche Taycan.

  • Zeekr 001 вытянулся в длину на 4970 миллиметров при колёсной базе в 3005 милли­метров: это на 8 и 104 милли­метра больше, чем у Тайкана. Кроме того, тип кузова обеспечивает электро­мобилю вместитель­ный багажник, чей максимальный объём достигает 2144 литра.

  • Внешне Zeekr 001 стал почти точной копией концепта Lynk&Co Zero, но отличается от него мелкими деталями — к примеру, названием бренда на светодиодной планке, соединяющей задние фонари. Интерьер электрокара при этом сохранил архи­тектуру концепта, включая крупный 15,4-дюймовый экран медиа­системы и обилие сенсорных кнопок.

  • Новинка дебютировала с двухмоторной силовой установкой, развивающей 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента, которая обеспечит шутинг-брейку 200 км/ч максимальной скорости. Zeekr 001 обещано оснащать двумя вариантами аккуму­ляторов на 86 и 100 кВтч, причём самая дальнобойная версия сможет проезжать до 700 километров без подзарядки. Система быстрого пополнения энерго­запаса поддер­живает мощность до 360 кВт: с её помощью на подзарядку для 120 километров пробега уйдёт всего 5 минут.

  • Среди опций, которые предложат для Zeekr 001, названы, к примеру, пневмо­подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 117 до 205 милли­метров и система распозна­вания лиц. С её помощью электро­мобиль сможет узнавать хозяина в лицо, разблокируя двери и применяя персональные настройки для интерьера ещё в то время, когда владелец подходит к машине. Обновление бортового софта «по воздуху» обещано проводить не реже раза в квартал, чтобы модель сохраняла своё положение на высоко­конкурентном рынке.

  • Продажи Zeekr 001 в Китае стартуют в октябре нынешнего года, причём электро­мобиль планируется в том числе продавать онлайн и по подписке. А в следующем году бренд собирается выйти на ряд зарубежных рынков.

  • Ранее сообщалось, что одной моделью бренд Zeekr не ограничится и составит серьёзную конкуренцию марке Tesla. Однако конкретные планы по расширению линейки пока не озвучены.

Распознавание лиц автомобилем — это круто?

Да, можно ключи с собой не носить и всё автоматически
Нет, а если что-то с лицом случится?

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#Электрокары#Geely#Новинки#Сделано в Китае
Комментарии
Комментарии4
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19 апреля 2021
Рано еще электричкам, да и в России они не приживутся тут климат суровый. Зимы чего стоят одни. От -25°С и ниже
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26 апреля 2021
Если брать всю Россию, то наверно рановато, но в городах миллионниках его иметь уже вполне реально.
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6 мая 2021
По Норвегии ездят, и ничего. Правда, там и расстояния в разы другие. То, что зимой проедет не 700, а 200 км, там не проблема. Тут другое надо учитывать - электрички пока вдвое, а то и втрое дороже аналогичных по мощности бензинок, да и батареи с такими расстояниями/пробегами, как у нас, быстро деградируют. Ждем нового поколения дешевых аккумуляторов-долгожителей)
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26 апреля 2021
Поражает развитие автопрома Китая, ещё немного и они не то что станут конкурентами премиальных авто,<br />а выйдут на лидирующие позиции, правда при одном<br />условии, если это им позволит Британский капитал.
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