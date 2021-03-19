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Zeekr: электрокары от Geely с таким названием будут конкурировать с Tesla

Китайская корпорация Geely собирается запустить новый премиальный бренд Zeekr, под которым будут выпускаться исключительно электромобили. Основным конкурентом нового бренда станет Tesla
Новости
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Китайская корпорация Geely собирается запустить новый премиальный бренд, под которым будут производиться исключи­тельно электро­мобили. Об этом сообщает Reuters. Реализацию марки под названием Zeekr доверят новой компании Lingling Technologies, а основным конкурентом нового бренда станет компания Tesla.

  • Базироваться новые электрокары будут на платформе Sustainable Experience Architecture, разработанной Geely в содружестве со шведскими коллегами из Volvo. Дебютиро­вала эта архитектура с концептом Lynk&Co Zero, который вскоре должен стать серийным. Кроме того, платформу SEA собираются использовать и другие компании: Lotus построит на ней свой первый, а Volvo — самый маленький электро­кроссоверы.

  • Сообщалось и о возможности открытия доступа к платформе SEA для концерна Mercedes-Benz. В начале марта стало известно, что она может стать базой для разработки самой крупной модели марки Smart, которой сейчас владеют в равных долях немецкая компания и Geely.

  • Geely в свою очередь планирует использовать новый бренд, чтобы пробиться в премиальный сегмент рынка электрокаров. При этом, по данным агентства, тактику продвижения Zeekr концерн также позаим­ствует у Tesla. Скажем, дистрибуцией машин займётся сам производитель через специально организо­ванные шоу-румы. Пере­доверять продажу Zeekr дилерам Geely не планирует. Попутно концерн выведет на рынок широкие линейки сопут­ствующих продуктов — скажем, одежды, обуви и аксес­суаров. Технические детали пока не анонсируются.

  • Специально выделенные для электро­мобилей бренды уже имеются у многих китайских марок. Так, Great Wall продаёт небольшие батарейные машины под маркой Ora, а у Dongfeng есть Voyah.

Получится у китайцев справиться с Tesla?

Учитывая нынешнее развитие Geely — вполне
Справиться вряд ли, но понервничать заставят
Илон Маск непобедим!

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#Электрокары#Geely#Сделано в Китае
Комментарии
Комментарии2
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19 марта 2021
Электрокары при нынешнем технологическом уровне такая же красивая сказка для &quot;зелёных&quot; как и альтернативная энергетика которая живет за счет классической и жгущей ресурсы.
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