Zeekr выпустит в 2025 году два новых кроссовера

Компания Zeekr, входящая в концерн Geely, поделилась планами на наступивший год. Как пишет CarNewsChina, глава концерна Энди Ан пообещал вывести на рынок под этим брендом два новых кроссовера. Их планируется оснастить некоей новой бензоэлектрической установкой, которую Энди Ан назвал Super Hybrid. Обещано, что новинки будут отличаться повышенной энергоэффективностью.
- Глава Geely подтвердил, что во второй половине 2025 года линейку Zeekr пополнят два новых вседорожника, сейчас известных под обозначениями DX1E и EX1E (один из них уже вышел на дорожные тесты). Обе новинки появятся на рынке как электрокары и подзаряжаемые гибриды, хотя ранее фигурировали в продуктовом плане Zeekr только как полностью батарейные модели.
- О технической составляющей установки Super Hybrid пока ничего не сообщается: Энди Ан заявил лишь, что она будет сочетать достоинства полностью электрического привода и плагин-гибридов. По предварительным данным, Super Hybrid окажется несколько доработанным вариантом технологии NordThor EM-i, которую концерн Geely рассекретил осенью прошлого года. Для автомобилей с такой установкой заявлены расход топлива менее 3 литров на 100 километров и расчётный запас хода до 2390 километров.
- Новые кроссоверы Zeekr, вероятнее всего, будут иметь чуть худшие характеристики в силу своих габаритов и массы — они заявлены как полноразмерные. Zeekr планирует показать свою систему Super Hybrid в апреле в рамках Шанхайского автосалона.
- Озвучены и планы Zeekr по продажам. В 2025 году бренд рассчитывает реализовать до 320 тысяч машин, то есть примерно на 100 тысяч больше, чем в 2024-м. Кроме того, Zeekr откроет по всему миру 150 новых дилерских центров, и их общее число в итоге должно превысить полтысячи.
Ближайшей новинкой Zeekr, которую выпустят во II квартале, станет универсал 007. Пятидверку проектируют главным образом для рынка Европы, где она будет предлагаться с разными, но исключительно электрическими силовыми установками.
Подождите
Объявления загружаются
Станет Zeekr популярнее в гибридном виде?
Само собой, это практичнее
Нет, это как-то поперёк имиджа
Подождите
Новости загружаются