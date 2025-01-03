Zeekr выпустит в 2025 году два новых кроссовера

Озвучены и планы Zeekr по продажам. В 2025 году бренд рассчитывает реализовать до 320 тысяч машин, то есть примерно на 100 тысяч больше, чем в 2024-м. Кроме того, Zeekr откроет по всему миру 150 новых дилерских центров, и их общее число в итоге должно превысить полтысячи.