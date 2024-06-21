Zeekr выпустит семь новинок за два года

Компания Zeekr до 2026 года пополнит свою линейку семью новыми моделями. Как пишет CarNewsChina со ссылкой на появившийся в Сети скриншот продуктовой презентации, помимо четырёх кроссоверов электрическое подразделение Geely планирует выпускать минивэны и проектирует универсал.
- Одну из новинок нынешнего года Zeekr уже показала — это необычный вэн Mix. Кроме того, в 2024-м на рынок должен выйти новый кроссовер, известный под рабочим обозначением CX1E. По предварительным данным, его проектируют на платформе седана 007.
- В 2025-м семейство Zeekr 007 пополнится версией с кузовом универсал, которую разрабатывают главным образом для европейских рынков. В линейке вседорожников появятся две новых модели, которые, судя по слайду, относятся к сегментам D и E. Не исключено, что последний станет самым крупным кроссовером Zeekr.
- Наконец, в 2026 году на рынок выйдут вэн и кроссовер, обозначенные на слайде как Beluga и Grampus. Силуэты будущих новинок выполнены в нарочито винтажном стиле и не дают представления о внешности, но можно предположить, что название Beluga отсылает к одноимённому грузовому самолёту Airbus, который считается самым большим воздушным транспортником в мире.
В России электрокары Zeekr официально не продаются, однако марка неоднократно становилась лидером этого сегмента по продажам. К примеру, с января по май в нашей стране было продано 9,5 тысячи новых электрокаров, и на долю Zeekr из них пришлось чуть менее половины.
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