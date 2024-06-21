Zeekr выпустит семь новинок за два года

Наконец, в 2026 году

на рынок выйдут вэн и кроссовер, обозначенные на слайде как Beluga и Grampus.

Силуэты будущих новинок выполнены в нарочито винтажном стиле и не дают представления о внешности, но можно предположить, что название Beluga отсылает к одноимённому грузовому самолёту Airbus, который

считается самым большим воздушным транспортником в мире.