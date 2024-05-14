Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Zeekr 007 получит вариант с кузовом универсал

Пятидверный кузов электрокару спроектируют с прицелом на европейских покупателей
Новости
1
1

Zeekr расширит модельное семейство 007 за счёт пятидверного кузова: к седану присоединится универсал. Как пишет CarNewsChina со ссылкой на источники, уже идёт подготовка к серийному производству новинки, сейчас известной под внутризаводским обозначением CC1E. По предварительным данным, по технической части новая версия 007 окажется идентична седану.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости

Предполагаемый облик универсала Zeekr 007, иллюстрация Sugar Design

  • По версии издания, универсал готовят с прицелом на рынок европейских стран. Китайские покупатели в качестве более вместительных, чем седан, кузовов предпочитают кроссоверы, но в Европе спрос на универсалы всё ещё высок. Дата дебюта пятидверки пока не называется.
  • Четырёхдверный Zeekr 007 продаётся в Китае с двумя вариантами силовых установок на 421 либо 646 сил в шести комплектациях. Запас хода в зависимости от двигателя и батареи составляет от 660 до 870 километров. Просят за седан на местном рынке от 209 900 до 299 900 юаней — на 20 тысяч юаней меньше, чем на этапе старта продаж в ноябре прошлого года. Универсал, вероятнее всего, окажется чуть дороже.
  • Возможно, к идее выпуска универсала компанию подвёл шеф-дизайнер Geely Штефан Зилафф: он хорошо представляет себе специфику европейского рынка, так как ранее работал в Audi и Bentley. Однако прежде, чем расширять линейку 007, фирма Zeekr должна освоить серийное производство дебютировавшего в Пекине нового компактвэна Mix.

Можно предположить, что рано или поздно универсал 007 появится и в России: официально марка Zeekr на нашем рынке не представлена, что не мешает ей периодически становиться лидером батарейного сегмента.

Подождите

Объявления загружаются

Купили бы легковой универсал Zeekr?

Да, отличная идея
Нет, достаточно и седана

Подождите

Новости загружаются

#Электрокары#Сделано в Китае#Zeekr#Zeekr 007
1
Комментарии
Комментарии1
Войдите, чтобы комментировать
14 мая 2024
И нахрена им 007 универсал и чуть дороже, если эир получится тот же 001?
Нравится
Ответить

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё