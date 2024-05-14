Zeekr 007 получит вариант с кузовом универсал

Zeekr расширит модельное семейство 007 за счёт пятидверного кузова: к седану присоединится универсал. Как пишет CarNewsChina со ссылкой на источники, уже идёт подготовка к серийному производству новинки, сейчас известной под внутризаводским обозначением CC1E. По предварительным данным, по технической части новая версия 007 окажется идентична седану.
- По версии издания, универсал готовят с прицелом на рынок европейских стран. Китайские покупатели в качестве более вместительных, чем седан, кузовов предпочитают кроссоверы, но в Европе спрос на универсалы всё ещё высок. Дата дебюта пятидверки пока не называется.
- Четырёхдверный Zeekr 007 продаётся в Китае с двумя вариантами силовых установок на 421 либо 646 сил в шести комплектациях. Запас хода в зависимости от двигателя и батареи составляет от 660 до 870 километров. Просят за седан на местном рынке от 209 900 до 299 900 юаней — на 20 тысяч юаней меньше, чем на этапе старта продаж в ноябре прошлого года. Универсал, вероятнее всего, окажется чуть дороже.
- Возможно, к идее выпуска универсала компанию подвёл шеф-дизайнер Geely Штефан Зилафф: он хорошо представляет себе специфику европейского рынка, так как ранее работал в Audi и Bentley. Однако прежде, чем расширять линейку 007, фирма Zeekr должна освоить серийное производство дебютировавшего в Пекине нового компактвэна Mix.
Можно предположить, что рано или поздно универсал 007 появится и в России: официально марка Zeekr на нашем рынке не представлена, что не мешает ей периодически становиться лидером батарейного сегмента.
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