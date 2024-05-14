Zeekr 007 получит вариант с кузовом универсал

По версии издания, универсал готовят с прицелом на рынок европейских стран. Китайские покупатели в качестве более вместительных, чем седан, кузовов предпочитают кроссоверы, но в Европе спрос на универсалы всё ещё высок. Дата дебюта пятидверки пока не называется.