Zeekr вывел на тесты универсал 007, который ждут в Европе

Входящая в китайский холдинг Geely марка премиальных электромобилей Zeekr вывела на дорожные тесты модель 007 в кузове универсал. Шпионские снимки с испытаний опубликовал ресурс Car News China. Ожидается, что новинка выйдет в 2025 году и будет продаваться как на китайском, так и на европейском рынках.