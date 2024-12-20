Zeekr вывел на тесты универсал 007, который ждут в Европе

Входящая в китайский холдинг Geely марка премиальных электромобилей Zeekr вывела на дорожные тесты модель 007 в кузове универсал. Шпионские снимки с испытаний опубликовал ресурс Car News China. Ожидается, что новинка выйдет в 2025 году и будет продаваться как на китайском, так и на европейском рынках.
- Универсалом эту машину называют китайские медиа, но, судя по фотографиям, это далеко не классический «сарай». Покатая крыша будет плавно переходить в корму — в духе старшего лифтбека Zeekr 001, который у себя на родине считается шутинг-брейком. Помимо изменений в корме, пятидверка получит новые задние боковые стёкла, а вот передняя часть кузова, по всей видимости, будет заимствована у седана Zeekr 007.
- Согласно продуктовому плану Zeekr, раскрытому этим летом, «семёрка»-универсал имеет внутризаводское обозначение CC1E и разрабатывается с прицелом на европейские рынки. В самом Китае она тоже появится и станет частью довольно узкого сегмента рынка, конкурируя, например, с Nio ET5 Touring и Neta S Hunting Edition.
- Силовые установки с большой вероятностью позаимствуют у седана без изменений. Последний уже успел обновиться и сейчас предлагается в задне- и полноприводных исполнениях мощностью 421 и 646 л.с. соответственно и батареями на 75 и 100 киловатт-часов.
На днях Zeekr уже пополнил свою европейскую товарную линейку новой моделью — кроссовером 7X. В версии для ЕС электрокар оказался слегка компактнее и при этом в полтора раза дороже, чем в Китае.
Подождите
Объявления загружаются
Купили бы легковой универсал Zeekr?
Да, отличная идея
Нет, достаточно и седана
Подождите
Новости загружаются