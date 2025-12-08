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Компактвэн Zeekr Mix поступил в продажу в Китае по цене от 3,8 миллиона рублей

Компактвэн получил два варианта запаса хода по цене от 279 900 юаней (3,8 миллиона рублей)
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Компания Zeekr запустила в Китае продажи новой модели — компактвэна Mix, который отличается необычным кузовом и широкими возможностями трансформации салона. Mix получит два варианта аккумуляторов, хотя ранее сообщалось только об одном. Стоят версии с разным запасом хода 279 900 и 299 900 юаней (3,8 и 4 миллиона рублей).

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  • Основным достоинством новинки в Zeekr называют эффективность использования внутреннего пространства. У вэна она достигает 93% по сравнению с примерно 70% у стандартного кроссовера. Добиться этого удалось за счёт большой колёсной базы в 3008 миллиметров при длине 4668 миллиметров.
  • Средних стоек кузова Mix не имеет: силовые элементы встроены в кромки дверей. Чтобы доказать безопасность вэна, фирма устроила два краш-теста. В первом Mix ударили в борт грузом на скорости 60 км/ч, во втором уронили на крышу 2,2-тонный контейнер. В обоих случаях деформации силовой структуры кузова не зафиксировано.
  • Интерьер Mix имеет 9 вариантов трансформации. К примеру, передние кресла могут разворачиваться назад, передвижная консоль скрывает в себе стол и холодильник, а сиденья можно разложить в просторное спальное место.
  • На старте продаж Zeekr Miz получил один двигатель на задней оси на 421 силу, с которым наберёт 100 км/ч за 6,8 секунды. В базовой версии к нему прилагается 76-киловаттная батарея, которая обеспечит запас хода 550 километров. Более дорогая модификация подразумевает аккумулятор на 102 кВтч, который увеличит пробег на одной зарядке до 700 километров.

В конце сентября сообщалось, что марка Zeekr может официально выйти на российский рынок. По неподтверждённым сведениям, дистрибьютором бренда готовится стать та же компания, которая представляет в нашей стране марки Belgee и Knewstar.

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#Минивэны и семиместники#Электрокары#Цены#Сделано в Китае#Zeekr#Zeekr Mix
Комментарии
Комментарии1
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8 декабря 2025
Единственный интересный для меня в плане дизайна новый вэн. Остальные - это, скорее, микроавтобусы с батарейным решетками радиаторов и нижней губой, как у паровоза "Иосиф Орджоникидзе"
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