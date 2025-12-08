Компактвэн Zeekr Mix поступил в продажу в Китае по цене от 3,8 миллиона рублей

На старте продаж Zeekr Miz получил один двигатель на задней оси на 421 силу, с которым наберёт 100 км/ч за 6,8 секунды. В базовой версии к нему прилагается 76-киловаттная батарея, которая обеспечит запас хода 550 километров. Более дорогая модификация подразумевает аккумулятор на 102 кВт

⋅

ч, который увеличит пробег на одной зарядке до 700 километров.