Компактвэн Zeekr Mix поступил в продажу в Китае по цене от 3,8 миллиона рублей

Компания Zeekr запустила в Китае продажи новой модели — компактвэна Mix, который отличается необычным кузовом и широкими возможностями трансформации салона. Mix получит два варианта аккумуляторов, хотя ранее сообщалось только об одном. Стоят версии с разным запасом хода 279 900 и 299 900 юаней (3,8 и 4 миллиона рублей).
- Основным достоинством новинки в Zeekr называют эффективность использования внутреннего пространства. У вэна она достигает 93% по сравнению с примерно 70% у стандартного кроссовера. Добиться этого удалось за счёт большой колёсной базы в 3008 миллиметров при длине 4668 миллиметров.
- Средних стоек кузова Mix не имеет: силовые элементы встроены в кромки дверей. Чтобы доказать безопасность вэна, фирма устроила два краш-теста. В первом Mix ударили в борт грузом на скорости 60 км/ч, во втором уронили на крышу 2,2-тонный контейнер. В обоих случаях деформации силовой структуры кузова не зафиксировано.
- Интерьер Mix имеет 9 вариантов трансформации. К примеру, передние кресла могут разворачиваться назад, передвижная консоль скрывает в себе стол и холодильник, а сиденья можно разложить в просторное спальное место.
- На старте продаж Zeekr Miz получил один двигатель на задней оси на 421 силу, с которым наберёт 100 км/ч за 6,8 секунды. В базовой версии к нему прилагается 76-киловаттная батарея, которая обеспечит запас хода 550 километров. Более дорогая модификация подразумевает аккумулятор на 102 кВт⋅ч, который увеличит пробег на одной зарядке до 700 километров.
В конце сентября сообщалось, что марка Zeekr может официально выйти на российский рынок. По неподтверждённым сведениям, дистрибьютором бренда готовится стать та же компания, которая представляет в нашей стране марки Belgee и Knewstar.
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