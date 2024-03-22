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Zeekr показал новый минивэн Mix без дверных ручек

Ожидается, что новый однообъёмник на батарейках дебютирует в рамках Пекинского автосалона
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Китайская марка Zeekr опубликовала первые официальные фотографии своей новой модели. Это минивэн, который, в отличие от предыдущих электрокаров, получит не цифровой индекс, а осмысленное название — Mix. По данным AutoHome, на нынешнем этапе основная интрига заключается в способе открытия дверей минивэна: на фото будущей новинки не видно ручек. Предполагается, что официальный дебют Zeekr Mix состоится в конце апреля в рамках Пекинского автосалона.

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  • Экстерьер Zeekr Mix выполнен в том же стиле, что и внешность последней новинки — седана 007. В передней части минивэна, судя по фото, применят такую же, как у седана, светодиодную полосу, которая может отображать несложные анимации.
  • Насколько видно по фото, однообъёмник получит распашные, а не сдвижные двери. Вероятнее всего, их замки оснастят сервоприводами, которые будут активироваться при помощи встроенных в стойки кузова сенсоров, либо по удалённой команде, либо по распознаванию ключа в кармане владельца.
  • Ранее китайское Министерство промышленности частично рассекретило Zeekr Mix в рамках сертификационных процедур. Например, стало известно, что при длине 4,69 метра он получит необычно крупную колёсную базу в 3008 миллиметра — возможно, ради особо просторного интерьера. Zeekr Mix должен оказаться примерно на полметра короче флагманского вэна 009. 
  • Пока новинка сертифицирована только с одной силовой установкой, 421-сильным электромотором в приводе задней оси, но для него предложат два варианта батарей.

Ранее сообщалось, что Zeekr Mix может стать частью автопарка американского проекта Waimo — сервиса, развивающего направление роботакси. Вэн, который поступит в свободную продажу, также получит продвинутую систему полуавтономного управления: на это указывает хорошо видный на первых фотографиях лидар.

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#Минивэны и семиместники#Электрокары#Новинки#Сделано в Китае#Zeekr
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