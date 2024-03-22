Zeekr показал новый минивэн Mix без дверных ручек

Китайская марка Zeekr опубликовала первые официальные фотографии своей новой модели. Это минивэн, который, в отличие от предыдущих электрокаров, получит не цифровой индекс, а осмысленное название — Mix. По данным AutoHome, на нынешнем этапе основная интрига заключается в способе открытия дверей минивэна: на фото будущей новинки не видно ручек. Предполагается, что официальный дебют Zeekr Mix состоится в конце апреля в рамках Пекинского автосалона.