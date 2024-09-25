Zeekr и Lynk&Co могут официально появиться в России под другим брендом

Китайские марки Zeekr и Lynk&Co (принадлежат концерну Geely) имеют шансы появиться на российском рынке. Не исключено, что именно для них зарегистрировано торговое наименование Nordcross. В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) его владельцем значится ООО «Слава Моторс Рус», дистрибьютор марок Belgee и Knewstar.
- Бренд Nordcross зарегистрирован для широкой номенклатуры товарных категорий. Среди них есть и транспортные средства. Правообладатель — компания «Слава Моторс Рус» — уже занимается дистрибуцией в нашей стране автомобилей марок Belgee и Knewstar. Поэтому можно предположить, что название Nordcross также станет локальным российским брендом для одного из подразделений Geely.
- В пользу этой версии говорит ещё один факт. В базе Роскомнадзора на то же юрлицо зарегистрированы доменные имена: NordCross-Zeekr, Nordcross-Lynkco, Nordcross-Radar, Nordcross-Lotus и Nordcross-Levc. Последние три марки также входят в состав китайского автогиганта Geely.
Представленная на прошлой неделе новая для российского рынка марка Knewstar объявила старт продаж своей первой модели с индексом 001. Это перелицованное кросс-купе Geely Tugella со слегка доработанной внешностью. Новинка получила три комплектации и один турбомотор в двух вариантах форсировки.
Будут у нас эти марки?
Да, как Nordcross
Да, под своими именами
Нет, так и останутся «серыми»
Уйдут полностью
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