Zeekr и Lynk&Co могут официально появиться в России под другим брендом

Бренд Nordcross зарегистрирован для широкой номенклатуры товарных категорий. Среди них есть и транспортные средства. Правообладатель — компания «Слава Моторс Рус» — уже занимается дистрибуцией в нашей стране автомобилей марок Belgee и Knewstar . Поэтому можно предположить, что название Nordcross также станет локальным российским брендом для одного из подразделений Geely .

В пользу этой версии говорит ещё один факт. В базе Роскомнадзора на то же юрлицо зарегистрированы доменные имена: NordCross-Zeekr, Nordcross-Lynkco, Nordcross-Radar, Nordcross-Lotus и Nordcross-Levc. Последние три марки также входят в состав китайского автогиганта Geely.

Представленная на прошлой неделе новая для российского рынка марка Knewstar объявила старт продаж своей первой модели с индексом 001. Это перелицованное кросс-купе Geely Tugella со слегка доработанной внешностью. Новинка получила три комплектации и один турбомотор в двух вариантах форсировки.