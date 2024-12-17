МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) может самостоятельно, без Госавтоинспекции выписывать штрафы за ряд нарушений ПДД. В большинстве случаев это неправильная или неоплаченная парковка. Разбираем, за что именно наказывает МАДИ, сколько придётся платить за нарушения, как проверить, оплатить и оспорить штрафы, а также рассказываем, какие применяются санкции, помимо постановлений.
Материал обновлён 01.02.2025 г.
Кто выписывает штрафы на московских дорогах
Чаще всего постановления за нарушения ПДД выписывает ГИБДД, но бывают исключения. В Москве существуют ещё две организации, которые могут выписать штраф: это МАДИ и АМПП (Администратор московского парковочного пространства). Они следят, как водители соблюдают правила парковки на территории столицы. А в Санкт-Петербурге, например, такие обязанности выполняет Городской центр управления парковками.
Если же говорить не только о Правилах дорожного движения, то штраф можно получить и от других уполномоченных организаций. Например, от Росприроднадзора за стоянку в водоохранной зоне или от ППС — за хулиганство. Подробнее такие ситуации мы разбирали отдельно.
За что и на сколько штрафует МАДИ
Штрафы МАДИ связаны в основном с неправильной парковкой. Автомобили инспекции проезжают по заданному маршруту с небольшим временным интервалом (обычно до 30 минут) и фотографируют машины нарушителей, оставленные в неположенных местах:
- под знаками запрета остановки или стоянки. В Москве за это оштрафуют на 4500 рублей по п. 5 ст. 12.16 КоАП РФ;
- на газоне или в парке. В столице обычным гражданам это обойдётся в 5000 рублей по ст. 8.25 КоАП г. Москвы (для юрлиц — 300 000 рублей, для должностных — 30 000 рублей), а если при этом произошла порча зелёных насаждений, добавится штраф в 4000–4500 рублей по п. 2 ст. 4.18 КоАП г. Москвы. Должностные и юридические лица заплатят больше: 50 и 300 тысяч рублей соответственно;
- ближе 5 метров до пешеходного перехода или на «зебре» — 1000 рублей по п. 3 ст. 12.19 КоАП РФ.
Штраф ждёт и тех, кто разгружает или загружает товары в машину (с работающими фарами, запущенным двигателем или просто шумно) ночью рядом с многоквартирным домом. За нарушение физлица заплатят 1000–2000 рублей (в случае с превышением уровня шума можно отделаться предупреждением) по ст. 4.50 КоАП г. Москвы. Для должностных и юридических лиц штраф выше: 4–8 тысяч рублей и 40–80 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, МАДИ контролирует и таксистов. Инспекторы проверяют соответствие правилам перевозки и ежедневные отметки в путевом листе: наличие медосмотра и технического контроля автомобиля перед выездом.
Если таксист забыл путевой лист, его оштрафуют на 500 рублей по п. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. А отсутствие отметок о медосмотре и техконтроле в путевом листе обойдётся в 3000 рублей по п. 2 и 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ.
Отсутствие «шашечек» и/или соответствующей ливреи чревато штрафом в 3000 рублей по п. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ, а непробитый чек или отсутствие в салоне требуемой информации обойдётся в 1000 рублей.
МАДИ также вправе отправлять машину на штрафстоянку в оговоренных законом случаях. Подробно о возможных причинах мы рассказывали отдельно. Если автомобиль эвакуируют, дополнительно к штрафу придётся оплачивать услуги эвакуатора, а по истечении суток — и саму стоянку. Стоимость эвакуации и хранения автомобиля приведены в таблицах ниже.
Сколько придётся платить за эвакуацию
Категория ТС
Тариф, рублей
Со скидкой 25%, рублей
Категория М, А, В с двигателем до 80 л.с. включительно
7200
5400
Категория В с мотором свыше 80 и до 250 л.с. включительно
10 900
8175
Категория В мощностью свыше 250 л.с. и другие ТС с разрешённой макс. массой до 4 т включительно
11 845
8883,75
Категория D, ТС с макс. разрешенной массой свыше 4 т и негабаритные авто
67 728
50 796
Сколько придётся платить за хранение ТС
Категория ТС
Тариф, рублей/сутки
Со скидкой 25%, рублей/сутки
Категория М, А
1150
862,50
Категория B и D с макс. разрешённой макс. массой до 3,5 т
2100
1575
Категория D с разрешённой макс. массой свыше 3,5 т, все категории С и Е, негабаритные ТС
2893
2169,75
Как найти информацию о штрафе
Конечно, можно дождаться «письма счастья» — МАДИ их рассылает. Но надёжнее и быстрее воспользоваться онлайн-сервисами. При этом искать официальный сайт дорожной инспекции смысла нет — там только её контакты, новости и правовые акты. Зато штраф МАДИ можно проверить:
- на официальном сайте ГИБДД — нужно указать номер автомобиля и данные СТС;
- портале mos.ru, где размещается и страница МАДИ, но в разделе «Услуги» — искать можно по данным СТС, водительского удостоверения или по номеру постановления;
- сайте Госуслуг — по номеру СТС, водительского удостоверение или УИН;
- сторонних сервисах, включая банковские приложения.
Как определить, от кого пришёл штраф
В шапке постановления обязательно будет написано:
- за что выносится штраф;
- название организации, которая его выписала;
- уникальный идентификационный номер постановления — УИН.
В первых цифрах УИН тоже закодировано название организации, зафиксировавшей нарушение.
В случае с МАДИ название организации будет звучать как «Московская административная дорожная инспекция», а УИН будет состоять из 25 цифр и начинаться с 035604.
Если штраф выписал АМПП, название организации будет «Администратор Московского парковочного пространства», а первые цифры — 035543 или 780.
В постановлении от ГИБДД УИН начинается с цифр 188, а если постановление выписано с камеры, то первые цифры будут 188101 или 188.
Как оплатить штраф МАДИ
Штраф можно оплатить сразу на тех же площадках, через которые вы его обнаружили, либо позже из личного кабинета в любом банке. Все возможные варианты оплаты мы также разбирали отдельно. Обратите внимание, что скидки 25% за быструю оплату не распространяются на штрафы за парковку.
А если вы считаете, что штраф выписан незаконно, имеет смысл его обжаловать.
Как оспорить штраф МАДИ
Это можно сделать через форму на mos.ru, электронную приёмную московского правительства, на сайте Московский транспорт или лично в офисе МАДИ на Каланчёвской улице, 49. На обжалование даётся 10 дней с момента получения водителем копии постановления.
Чтобы оспорить штраф, вам понадобятся дата и номер постановления, а также его УИН. Кроме того, нужно будет предоставить доказательства того, что, например, остановка была вынужденной.
В своём обращении необходимо указать следующие данные:
- наименование подразделения, вынесшего постановление;
- СТС автомобиля;
- данные водительского удостоверения;
- УИН постановления.
Онлайн-форму можно заполнить на mos.ru в отдельном разделе. Заполните все обязательные поля:
- Введите номер и дату постановления.
- Из раскрывающегося списка выберите причину обжалования, а в поле ниже изложите детали.
- Проверьте персональные данные. Они загружаются из личного кабинета автоматически.
- Подтвердите контактный номер телефона.
- Укажите адрес для отправки корреспонденции.
- Финально проверьте всю информацию, приложите имеющиеся подтверждения и направьте обращение.
Ответ на жалобу должен быть направлен заявителю в течение 10 дней. Если результат по каким-либо (объективным) причинам не устроил, следующая инстанция — суд.
Что делать, если МАДИ эвакуировала машину
Подробно процедуру поиска и получения машины со штрафстоянки мы уже описывали. Если кратко, то последовательность действий такова:
- определить, какая структура (ГИБДД, АМПП или МАДИ) занималась эвакуацией;
- подъехать в конкретное подразделение с документами (СТС, паспорт, а также водительское удостоверение и ОСАГО, если автомобиль забирает не собственник);
- получить копию протокола о задержании ТС, на котором стоит отметка об устранении причины задержания;
- с копией протокола можно отправляться на саму штрафстоянку, получать квитанцию на оплату расходов и забирать машину.
Итак, совсем коротко
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Оштрафовать за нарушения ПДД в Москве могут ГИБДД, МАДИ или АМПП.
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Проверить штраф онлайн можно через Госуслуги, на сайте ГИБДД, mos.ru и сторонних сервисах.
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На этих же порталах можно оплатить постановление.
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УИН в штрафе МАДИ начинается с цифр 035604 — именно по нему, а также по шапке постановления можно опознать структуру, вынесшую постановление.