Штраф ждёт и тех, кто разгружает или загружает товары в машину (с работающими фарами, запущенным двигателем или просто шумно) ночью рядом с многоквартирным домом. За нарушение физлица заплатят 1000–2000 рублей (в случае с превышением уровня шума можно отделаться предупреждением) по ст. 4.50 КоАП г. Москвы. Для должностных и юридических лиц штраф выше: 4–8 тысяч рублей и 40–80 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, МАДИ контролирует и таксистов. Инспекторы проверяют соответствие правилам перевозки и ежедневные отметки в путевом листе: наличие медосмотра и технического контроля автомобиля перед выездом.

Если таксист забыл путевой лист, его оштрафуют на 500 рублей по п. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. А отсутствие отметок о медосмотре и техконтроле в путевом листе обойдётся в 3000 рублей по п. 2 и 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ.

Отсутствие «шашечек» и/или соответствующей ливреи чревато штрафом в 3000 рублей по п. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ, а непробитый чек или отсутствие в салоне требуемой информации обойдётся в 1000 рублей.

МАДИ также вправе отправлять машину на штрафстоянку в оговоренных законом случаях. Подробно о возможных причинах мы рассказывали отдельно. Если автомобиль эвакуируют, дополнительно к штрафу придётся оплачивать услуги эвакуатора, а по истечении суток — и саму стоянку. Стоимость эвакуации и хранения автомобиля приведены в таблицах ниже.