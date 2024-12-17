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За что МАДИ выписывает штрафы и как их проверить

За что можно получить штрафы МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), как их проверить, оплатить и оспорить
Учебник
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МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) может самостоятельно, без Госавтоинспекции выписывать штрафы за ряд нарушений ПДД. В большинстве случаев это неправильная или неоплаченная парковка. Разбираем, за что именно наказывает МАДИ, сколько придётся платить за нарушения, как проверить, оплатить и оспорить штрафы, а также рассказываем, какие применяются санкции, помимо постановлений.

Материал обновлён 01.02.2025 г.

Оглавление

Кто выписывает штрафы на московских дорогах

Чаще всего постановления за нарушения ПДД выписывает ГИБДД, но бывают исключения. В Москве существуют ещё две организации, которые могут выписать штраф: это МАДИ и АМПП (Администратор московского парковочного пространства). Они следят, как водители соблюдают правила парковки на территории столицы. А в Санкт-Петербурге, например, такие обязанности выполняет Городской центр управления парковками.

Если же говорить не только о Правилах дорожного движения, то штраф можно получить и от других уполномоченных организаций. Например, от Росприроднадзора за стоянку в водоохранной зоне или от ППС — за хулиганство. Подробнее такие ситуации мы разбирали отдельно.

За что и на сколько штрафует МАДИ

Штрафы МАДИ связаны в основном с неправильной парковкой. Автомобили инспекции проезжают по заданному маршруту с небольшим временным интервалом (обычно до 30 минут) и фотографируют машины нарушителей, оставленные в неположенных местах: 

  • под знаками запрета остановки или стоянки. В Москве за это оштрафуют на 4500 рублей по п. 5 ст. 12.16 КоАП РФ;
  • на газоне или в парке. В столице обычным гражданам это обойдётся в 5000 рублей по ст. 8.25 КоАП г. Москвы (для юрлиц — 300 000 рублей, для должностных — 30 000 рублей), а если при этом произошла порча зелёных насаждений, добавится штраф в 4000–4500 рублей по п. 2 ст. 4.18 КоАП г. Москвы. Должностные и юридические лица заплатят больше: 50 и 300 тысяч рублей соответственно;
  • ближе 5 метров до пешеходного перехода или на «зебре» — 1000 рублей по п. 3 ст. 12.19 КоАП РФ.

Фото: sstupin

Штраф ждёт и тех, кто разгружает или загружает товары в машину (с работающими фарами, запущенным двигателем или просто шумно) ночью рядом с многоквартирным домом. За нарушение физлица заплатят 1000–2000 рублей (в случае с превышением уровня шума можно отделаться предупреждением) по ст. 4.50 КоАП г. Москвы. Для должностных и юридических лиц штраф выше: 4–8 тысяч рублей и 40–80 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, МАДИ контролирует и таксистов. Инспекторы проверяют соответствие правилам перевозки и ежедневные отметки в путевом листе: наличие медосмотра и технического контроля автомобиля перед выездом.

Если таксист забыл путевой лист, его оштрафуют на 500 рублей по п. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. А отсутствие отметок о медосмотре и техконтроле в путевом листе обойдётся в 3000 рублей по п. 2 и 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ.

Отсутствие «шашечек» и/или соответствующей ливреи чревато штрафом в 3000 рублей по п. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ, а непробитый чек или отсутствие в салоне требуемой информации обойдётся в 1000 рублей. 

МАДИ также вправе отправлять машину на штрафстоянку в оговоренных законом случаях. Подробно о возможных причинах мы рассказывали отдельно. Если автомобиль эвакуируют, дополнительно к штрафу придётся оплачивать услуги эвакуатора, а по истечении суток — и саму стоянку. Стоимость эвакуации и хранения автомобиля приведены в таблицах ниже.

Сколько придётся платить за эвакуацию

Категория ТС

Тариф, рублей

Со скидкой 25%, рублей

Категория М, А, В с двигателем до 80 л.с. включительно

7200

5400

Категория В с мотором свыше 80 и до 250 л.с. включительно

10 900

8175

Категория В мощностью свыше 250 л.с. и другие ТС с разрешённой макс. массой до 4 т включительно

11 845

8883,75

Категория D, ТС с макс. разрешенной массой свыше 4 т и негабаритные авто

67 728

50 796

Сколько придётся платить за хранение ТС

Категория ТС

Тариф, рублей/сутки

Со скидкой 25%, рублей/сутки

Категория М, А

1150

862,50

Категория B и D с макс. разрешённой макс. массой до 3,5 т

2100

1575

Категория D с разрешённой макс. массой свыше 3,5 т, все категории С и Е, негабаритные ТС

2893

2169,75

Как найти информацию о штрафе

Конечно, можно дождаться «письма счастья» — МАДИ их рассылает. Но надёжнее и быстрее воспользоваться онлайн-сервисами. При этом искать официальный сайт дорожной инспекции смысла нет — там только её контакты, новости и правовые акты. Зато штраф МАДИ можно проверить:

  • на официальном сайте ГИБДД — нужно указать номер автомобиля и данные СТС;
  • портале mos.ruгде размещается и страница МАДИ, но в разделе «Услуги» — искать можно по данным СТС, водительского удостоверения или по номеру постановления;
  • сайте Госуслуг — по номеру СТС, водительского удостоверение или УИН;
  • сторонних сервисах, включая банковские приложения.

Как определить, от кого пришёл штраф

В шапке постановления обязательно будет написано:

  • за что выносится штраф; 
  • название организации, которая его выписала;
  • уникальный идентификационный номер постановления — УИН. 

В первых цифрах УИН тоже закодировано название организации, зафиксировавшей нарушение.

В случае с МАДИ название организации будет звучать как «Московская административная дорожная инспекция», а УИН будет состоять из 25 цифр и начинаться с 035604.

Если штраф выписал АМПП, название организации будет «Администратор Московского парковочного пространства», а первые цифры — 035543 или 780.

В постановлении от ГИБДД УИН начинается с цифр 188, а если постановление выписано с камеры, то первые цифры будут 188101 или 188. 

Фото: wirestock (FreePik)

Как оплатить штраф МАДИ

Штраф можно оплатить сразу на тех же площадках, через которые вы его обнаружили, либо позже из личного кабинета в любом банке. Все возможные варианты оплаты мы также разбирали отдельно. Обратите внимание, что скидки 25% за быструю оплату не распространяются на штрафы за парковку.

А если вы считаете, что штраф выписан незаконно, имеет смысл его обжаловать. 

Как оспорить штраф МАДИ

Это можно сделать через форму на mos.ru, электронную приёмную московского правительства, на сайте Московский транспорт или лично в офисе МАДИ на Каланчёвской улице, 49. На обжалование даётся 10 дней с момента получения водителем копии постановления.

Чтобы оспорить штраф, вам понадобятся дата и номер постановления, а также его УИН. Кроме того, нужно будет предоставить доказательства того, что, например, остановка была вынужденной

В своём обращении необходимо указать следующие данные:

  • наименование подразделения, вынесшего постановление;
  • СТС автомобиля;
  • данные водительского удостоверения;
  • УИН постановления.

Онлайн-форму можно заполнить на mos.ru в отдельном разделе. Заполните все обязательные поля:

  1. Введите номер и дату постановления.
  2. Из раскрывающегося списка выберите причину обжалования, а в поле ниже изложите детали.
  3. Проверьте персональные данные. Они загружаются из личного кабинета автоматически.
  4. Подтвердите контактный номер телефона.
  5. Укажите адрес для отправки корреспонденции.
  6. Финально проверьте всю информацию, приложите имеющиеся подтверждения и направьте обращение.

Ответ на жалобу должен быть направлен заявителю в течение 10 дней. Если результат по каким-либо (объективным) причинам не устроил, следующая инстанция — суд.

Что делать, если МАДИ эвакуировала машину

Подробно процедуру поиска и получения машины со штрафстоянки мы уже описывали. Если кратко, то последовательность действий такова:

  • определить, какая структура (ГИБДД, АМПП или МАДИ) занималась эвакуацией;
  • подъехать в конкретное подразделение с документами (СТС, паспорт, а также водительское удостоверение и ОСАГО, если автомобиль забирает не собственник);
  • получить копию протокола о задержании ТС, на котором стоит отметка об устранении причины задержания;
  • с копией протокола можно отправляться на саму штрафстоянку, получать квитанцию на оплату расходов и забирать машину.

Итак, совсем коротко

  • Оштрафовать за нарушения ПДД в Москве могут ГИБДД, МАДИ или АМПП.

  • Проверить штраф онлайн можно через Госуслуги, на сайте ГИБДД, mos.ru и сторонних сервисах.

  • На этих же порталах можно оплатить постановление.

  • УИН в штрафе МАДИ начинается с цифр 035604 — именно по нему, а также по шапке постановления можно опознать структуру, вынесшую постановление.

#Законы и штрафы#Владение и эксплуатация
3
Комментарии
Комментарии30
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17 декабря 2024
МАДИ уже как 3 года нет на Каланчёвской если не больше, она на большой почтовой 7с1 🙄
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1
4 января 2025
/C копией протокола можно отправляться на саму штрафстоянку, получать квитанцию на оплату расходов и забирать машину./
Расходы по эвакуации и штраф можно не оплачивать, если вы намерены обжаловать постановление о нарушении.
Владимiръ
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15 марта 2025
yubarkasov, И как же вернуть машину со штрафстоянки без оплаты штрафа и расходов? Ходить пешком до окончания разбирательства по жалобе?
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21 марта 2025
Привет умна узнайт на штараф
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27 мая 2025
Мади фиксируя проезд по платной дороге, не сообщает о сумме проезда и куда перечислять. Водители ориентируются на Автодор, который к платной дороге в Москве не относится. Соответственно ни каких сведений опроезде по платке в Москве, сумме проезда не знает, как и то, кому платить! Через пять дней эти умники присылают штраф 3000 руб, но при этом опять не сообщают сколько и куда надо платить за проезд. Добросовестный водитель, не желаю судиться оплачивает штраф и успокаивается! А зря! Эти дельцы вновь ему присылают штраф за неоплату проезда, и снова не указывают сумму проезда и куда надо платить. Вот такой развод устраивает МАДИ!
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29
25 июня 2025
Владимир Конов, На госуслуги и в сервис парковок все счета приходят
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1
26 июня 2025
Иванов Иван, мне пришел штраф за якобы не оплаченный штраф, я оплатил, через день пришло письмо, что проезд оплачен и штраф отменен, написал жалобу на возврат денег, отказали, снова нужно писать, короче "молодцы".
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5
23 июля 2025
Иванов Иван, не приходят. Мне не пришёл счёт на оплату. Пр слали штраф через 2 недели! Вы пока не столкнулись, подождем
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3
4 августа 2025
Владимир Конов, у меня в госуслуг отразилось, вместе со штрафом, 7 руб за проезд и 2550 штраф (со скидкой от 3000). Оплтила и то и то, потом прислалаи, что штраф отменен, как вернуть теперь эти 2250...
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3
6 августа 2025
Владимир Конов, совершенно согласен. уже 5 раз пришли такие постановления за месяц. как все это решить пока не знаю
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7 августа 2025
Иванов Иван, ну да, только штрафы мне, а 7 рублей сыну за мою (!!!) машину.
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6 сентября 2025
Иванов Иван, не приходят. Я о том, что МАДИ выставил штраф узнала только когда получило "письмо счастья" от приставов. До этого никакой информации не было. Более того - по всем системам проходит, что у меня нет неоплаченных штрафов
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6
10 сентября 2025
Анастасия Скворцова, вот у меня такая же история. Постановление МАДИ от числа, в которое я никуда не выезжал, машина стояла у дома на парковке. Видимо нужно обжаловать письмо приставов? 
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1
24 сентября 2025
Владимир Конов, а что делать в таких случаях?
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1 октября 2025
Konstantin K., похожа история. Мне в личном кабинете на мос.ру пришло постановление от приставов, что выписан штраф 5000 руб. моему мужу за парковку на газоне. Фото нет, указан адрес в Москве: название проспекта и номер дома. Но этот адрес в Люберцах(!!!) где мы и проживаем. В Москве такого проспекта нет!!! И более того, по этому адресу на газон нельзя припарковаться технически, т.к. высота бордюра 25 см! У нашей машины просвет 15 см. Приставы заблокировали все счета и карты. И как быть? Где обжаловать постановление приставов? Если они (приставы) сказали, что надо было раньше думать. т.к. сроки для обжалования прошли. Т.е. им можно выписывать штрафы от балды, причем по несуществующим адресам и с несуществующим составом нарушения, а нам нужно найти время на беготню по инстанциям и доказывать, что ты не верблюд. А если ты был в отпуске за пределами России, и время упущено, тогда плати? Но это же беспредел! Неужели на МАДИ нет управы за такие грубые косяки?
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11
9 октября 2025
Владимир Конов, штраф оплатил. Стал искать где и как оплатить сам проезд. Вот тут нашёл стоимость оплаты своего проезда: https://bip.ru/shtrafy/proverk….
Тоже оплатил. Теперь ждать возврата суммы штрафа, как они пишут на на сайте?
Ой не верю...
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4 декабря 2025
Татьяна З., обращайтесь смело в суд
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1
27 января 2026
Иванов Иван, Я на госуслугах, оплачиваю счета сразу.
А штраф пришёл.
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15 апреля 2026
Татьяна З., Можно попробовать через суд возобновить срок вступления постановления и потом обжаловать. Но это лучше с юристами Они правильнее объяснят и расскажут что и как можно, а что уже нельзя.
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20 мая 2026
Владимир Конов, Верю, сами попали в такую ситуацию!!!!
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2 сентября 2025
Это просто беспредельная контора по отъёму средств граждан с особым пристрастием, очень напоминает деятельность ОПС в законе
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10
4 декабря 2025
Денис, ну у них армян командует этой бандой....
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3
3 сентября 2025
Как посмотреть фото штрафа мне уже месяц ошибку пишет что фото не доступно , можно это как то оспорить просто не понятно нету ффотографии моей машины .
На Росштрафах с каждого штрафа по 50 р берут хер знсет за ,что а инфу не полную загружают вот фото нет уже месяц . Знаю что через госуслуги платить можно так и делаю .
Кто нибуть знает где фото можно увидеть ?
Зарание спасибо
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1
9 сентября 2025
На МКАДе заглох двигатель, в парковочный карман где стояли фуры проехал через остановку, докатился до стоянки, обрадовался что не помешал движению, после расстроился на 3500... На фото разметку не видно, только номер машины, мадисты жулики...
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4
13 сентября 2025
Доброе время суток. А как быть если штраф МАДИ аннулировали, а я его оплатил. Причём УИН в постановлении отсутствует?
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1
29 сентября 2025
Пришел штраф от мади без фото типа за остановку\парковку под знаком 3.27 , обжаловать нельзя ни на одном сайте и приложении, фото так же нет ни в одном месте! только оплатить. Вот оно мошенничество от Собянина и его команды. При этом почему то штрафы от ГИБДД с фото и можно обжаловать. Потмоу что что МАДИ что ЦОДД созданны мэром чисто для отмыва денег, не более.
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15
23 ноября 2025
Толян, коммерция это армянская.
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1
4 декабря 2025
Толян, только в суд
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14 декабря 2025
Площадку , где стоят мусорные баки тоже стали называть газоном. Тогда надо штрафовать мусоровозы.
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11 июня 2026
Столько служб и ведомств занимаются открытыми поборами, грабежом населения и предприятий...
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