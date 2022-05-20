Завод Yokohama в Липецке возобновит работу в начале июня

Российский шинный завод компании Yokohama выйдет из режима простоя в начале июня. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по итогам встречи с руководством предприятия.
- Производство приостановили в конце марта из-за логистических проблем. Сотрудники продолжили получать две трети средней зарплаты. В конце апреля глава региона поставил условие: или завод возобновляет работу, или власти начинают искать возможности трудоустройства его рабочих на новые места.
- В конце мая Yokohama ожидает поступления каучука. Выход из простоя будет постепенным, однако всех сотрудников сразу переведут на оплату в полном объёме вне зависимости от того, работают они или нет. В компании заверили, что приостановка связана исключительно с недопоставками сырья, а не иными факторами.
С последней декады апреля возобновил работу шинный завод Continental в Калуге. Производство заработало частично. Компания заявила, что опасается «правовых последствий» простоя.
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