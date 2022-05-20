Завод Yokohama в Липецке возобновит работу в начале июня

В конце мая Yokohama ожидает поступления каучука. Выход из простоя будет постепенным, однако всех сотрудников сразу переведут на оплату в полном объёме вне зависимости от того, работают они или нет. В компании заверили, что приостановка связана исключительно с недопоставками сырья, а не иными факторами.