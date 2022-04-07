Запасов шин на российских складах хватит на два года

Эксперты шинной отрасли рынка оценивают объёмы имеющихся складских запасов покрышек в России как достаточные на два года, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак». Мартовский всплеск спроса эксперты объясняют сезонностью и ажиотажем на фоне заявлений ряда производителей о приостановке работы на российском рынке, при этом завершиться этот период должен в мае.
- По данным «Честного знака» на начало апреля российские складские запасы шин для легковых автомобилей составляют почти 61 миллион единиц. Из них, к примеру, 26,5 миллиона приходится на летние и почти 14 миллионов — на зимние шипованные покрышки. Склад шин для грузовиков и спецтехники превышает 18 миллионов единиц.
- Представители оператора системы заявили, что в последние годы объём продаж легковых шин составлял около 30 миллионов покрышек в год. Таким образом, при сохранении прежнего уровня спроса уже имеющихся складов хватит для обеспечения российского автопарка шинами в течение двух лет.
- При этом в прошедшем марте зафиксировано увеличение спроса втрое — с 0,4 миллиона шин в феврале до 1,2 миллиона. Эксперты объясняют это в первую очередь стремлением автомобилистов перед началом летнего сезона и в ожидании роста цен на покрышки обеспечить себя летней резиной.
Ранее о прекращении инвестиций в новые проекты по производству шин (но не остановке самого производства) объявляла компания Nokian, а Michelin заявляла о намерении приостановить работу своего завода. О том же сообщали и в компании Bridgestone. Тем не менее, по данным издания, производство шин в России продолжают марки Kama и Cordiant, а также локализованное предприятие Pirelli.
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