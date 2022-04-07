Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Запасов шин на российских складах хватит на два года

Эксперты рынка уверяют, что ажиотаж вокруг шин постепенно сойдёт на нет
Новости

Эксперты шинной отрасли рынка оценивают объёмы имеющихся складских запасов покрышек в России как достаточные на два года, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак». Мартовский всплеск спроса эксперты объясняют сезонностью и ажиотажем на фоне заявлений ряда производителей о приостановке работы на российском рынке, при этом завершиться этот период должен в мае.

Читайте нас в Дзене!
  • По данным «Честного знака» на начало апреля российские складские запасы шин для легковых автомобилей составляют почти 61 миллион единиц. Из них, к примеру, 26,5 миллиона приходится на летние и почти 14 миллионов — на зимние шипованные покрышки. Склад шин для грузовиков и спецтехники превышает 18 миллионов единиц.
  • Представители оператора системы заявили, что в последние годы объём продаж легковых шин составлял около 30 миллионов покрышек в год. Таким образом, при сохранении прежнего уровня спроса уже имеющихся складов хватит для обеспечения российского автопарка шинами в течение двух лет.
  • При этом в прошедшем марте зафиксировано увеличение спроса втрое — с 0,4 миллиона шин в феврале до 1,2 миллиона. Эксперты объясняют это в первую очередь стремлением автомобилистов перед началом летнего сезона и в ожидании роста цен на покрышки обеспечить себя летней резиной.

Ранее о прекращении инвестиций в новые проекты по производству шин (но не остановке самого производства) объявляла компания Nokian, а Michelin заявляла о намерении приостановить работу своего завода. О том же сообщали и в компании Bridgestone. Тем не менее, по данным издания, производство шин в России продолжают марки Kama и Cordiant, а также локализованное предприятие Pirelli.

Уже запаслись летними шинами?

Да, позаботился заранее
Нет, придётся как-то решать вопрос

Подождите

Новости загружаются

#Кризис 2022#Санкции#Шины
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё