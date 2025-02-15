Завершено объединение Zeekr и Lynk&Co

Lynk&

C

o, в свою очередь, займётся выпуском более бюджетных машин ценой порядка 200 тысяч юаней, при этом в линейке этого бренда появятся и компактные модели, причём электромоторами планируется оснащать преимущественно их. Прочие Lynk&

C

o станут бензоэлектрическими. В КНР оба бренда будут пользоваться каналами продаж друг друга, а для зарубежных рынков создадут единое представительство. Планируется также интеграция ресурсов для разработки новых моделей.