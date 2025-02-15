Завершено объединение Zeekr и Lynk&Co

И Zeekr, и Lynk&Co входят в состав концерна Geely, причём Lynk&Co как совместное предприятие Geely и Volvo была основана на несколько лет раньше Zeekr. Тем не менее, как сообщила последняя фирма, в ходе слияния именно Lynk&Co превратилась в дочернюю компанию Zeekr. Озвучены и планы альянса на ближайшее будущее.
- О решении по слиянию двух компаний сообщалось ещё в ноябре прошлого года, и тогда высказывались опасения, что оно усугубит внутреннюю конкуренцию автомобилей двух брендов. Сейчас глава Zeekr Энди Ан пояснил, как именно планируется этого избежать.
- Zeekr сосредоточится на производстве достаточно крупных премиальных моделей в ценовом сегменте от 300 тысяч юаней. Среднеразмерные Zeekr будут в основном электрокарами, более габаритные — гибридами. Известно также, что слияние не повлияет на планы Zeekr по расширению модельного ряда в 2025 году.
- Lynk&Co, в свою очередь, займётся выпуском более бюджетных машин ценой порядка 200 тысяч юаней, при этом в линейке этого бренда появятся и компактные модели, причём электромоторами планируется оснащать преимущественно их. Прочие Lynk&Co станут бензоэлектрическими. В КНР оба бренда будут пользоваться каналами продаж друг друга, а для зарубежных рынков создадут единое представительство. Планируется также интеграция ресурсов для разработки новых моделей.
- Утверждается, что новая группа способна продавать до миллиона машин в год, при этом уже в 2025-м альянс рассчитывает на рост спроса на 40%. Целевой показатель составляет 710 тысяч автомобилей.
Ещё одно объединение, которое может изменить автопром Китая, — слияние Dongfeng и Changan. О планируемой реорганизации двух концернов уже объявлено официально, но о создании альянса пока сообщают только инсайдеры.
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Ну ведь должно же оно после всего этого подешеветь, верно?
Да, очень на это надеюсь
Нет, на ценах это никак не скажется
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