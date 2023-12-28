Электроседан Zeekr 007 стал рекордсменом по скорости зарядки

Компания Zeekr запустила в Китае продажи своего нового седана 007. Объявлены не только цены, но и некоторые дополнительные характеристики. В частности, по мнению компании, сочетание 800-вольтовой архитектуры и новой батареи от CATL делает Zeekr 007 самым быстрозаряжающимся электромобилем. При подключении к мощной станции всего за 15 минут он может пополнить энергозапас на пробег 610 километров.
- В базовой версии седана с одним 421-сильным электромотором будет сочетаться другая батарея — представленный недавно аккумулятор собственной разработки Zeekr. Ёмкость 75 кВт⋅ч позволит четырёхдверке проехать без подзарядки до 688 километров: по мнению Zeekr, это рекордный показатель среди седанов с LFP-батареями. За 15 минут такая версия зарядится на 500 километров.
- Батарея от CATL имеет 100-киловаттную ёмкость и иной химический состав, поэтому обеспечит запас хода на 870 километров. По умолчанию таким аккумулятором будут комплектовать только самую дорогую версию с 646-сильной силовой установкой, но для других его можно будет заказать как опцию. Моноприводный 007 ускорится до 100 км/ч за 5,4 секунды, более мощный — за 2,84 секунды.
- Внешность седана в новой стилистике Zeekr дополнена необычным решением — диодной панелью между капотом и бампером, которая представляет собой вытянутый дисплей диагональю 90 дюймов. Он может демонстрировать изображения и анимацию, сопровождая их звуком через наружные динамики. Кроме того, 007 получит систему автономного управления на базе лидара, а также 24 камер и радаров. За счёт них он сможет, к примеру, самостоятельно парковаться.
- В Китае Zeekr 007 будет стоить от 209 900 до 299 900 юаней (от 29,3 до 41,8 тысячи долларов). Это на 20 тысяч юаней меньше, чем производитель заявлял на этапе предварительных заказов. Поставки электромобилей стартуют уже 1 января, так как производство товарных машин было запущено около недели назад.
Ранее компания Zeekr поделилась своей платформой с маркой Volvo — коллегами по концерну Geely. Её использовали для создания первого минивэна в истории бренда, который вышел на рынок под обозначением EM90.
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