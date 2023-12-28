Электроседан Zeekr 007 стал рекордсменом по скорости зарядки

Внешность седана в новой стилистике Zeekr дополнена необычным решением — диодной панелью между капотом и бампером, которая представляет собой вытянутый дисплей диагональю 90 дюймов. Он может демонстрировать изображения и анимацию, сопровождая их звуком через наружные динамики. Кроме того, 007 получит систему автономного управления на базе лидара, а также 24 камер и радаров. За счёт них он сможет, к примеру, самостоятельно парковаться.