Новые аккумуляторы от Zeekr заряжаются на 500 километров пробега за 15 минут

Марка Zeekr, входящая в состав концерна Geely, объявила о разработке аккумуляторов нового поколения. Они останутся относительно доступными, но при этом обеспечат высокую плотность хранения энергии и сверхбыструю зарядку. Дебютируют батареи на новом седане 007. Кроме того, Zeekr пообещала расширять собственную сеть мощных зарядных станций.
- Какую именно ёмкость получат новые батареи, пока не уточняется. Zeekr сообщила лишь, что, будучи установленными на электрокар с 800-вольтовой архитектурой, они смогут принять энергии на 500 километров пробега всего за 15 минут.
- Аккумуляторы выполнены литий-железо-фосфатными (LFP) — такой состав делает их более бюджетными, чем никель-марганец-кобальтовые батареи. Принято считать, что LFP-аккумуляторы обеспечивают более низкую плотность хранения энергии, чем батареи с более совершенным составом, но в Zeekr заявили, что нашли способ обойти этот недостаток. Коэффициент полезного использования батарей достигает 83,7% — это выше, чем у многих мировых аналогов.
- Заявлено также, что батареи прошли цикл испытаний на безопасность, включая способность противостоять механическим повреждениям и проколам, и не теряют работоспособность в холода.
- К концу 2024 года Zeekr установит в Китае до 1000 станций быстрой зарядки мощностью 360 кВт и выше, а к 2026-му рассчитывает довести их число до 10 тысяч.
Помимо 007 фирма планирует применять новые батареи и на последующих электрокарах. Седан официально появится в продаже в конце нынешнего месяца, но его основные характеристики уже известны. Он получит два варианта силовых установок на 421 и 646 л.с., сможет проезжать без подзарядки до 870 километров и разгоняться до 100 км/ч за 2,84 секунды. Поставки 007 начнутся в январе.
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500 километров за 15 минут — круто?
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