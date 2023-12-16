Новые аккумуляторы от Zeekr заряжаются на 500 километров пробега за 15 минут

Аккумуляторы выполнены литий-железо-фосфатными (LFP) — такой состав делает их более бюджетными, чем никель-марганец-кобальтовые батареи. Приня

то считать, что LFP-аккумуляторы обеспечивают более низкую плотность хранения энергии, чем

батареи с более совершенным составом, но в Zeekr заявили, что нашли способ обойти этот недостаток. Коэффициент полезного использования батарей достигает 83,7% — это выше, чем у многих мировых аналогов.