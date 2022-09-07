Zeekr 001 с запасом хода 1000 километров получит инновационные батареи CATL

Zeekr

001

Qilin

Edition

(приставка пока неофициальная) может стать первым серийным электрокаром с запасом хода более 1000 километров. Обещают, что зарядка батареи с 10 до 80% на специальной станции займёт всего 10 минут. Премьера модели ожидается во

II

квартале 2023 года.