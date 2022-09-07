Zeekr 001 с запасом хода 1000 километров получит инновационные батареи CATL

Премиальный китайский электромобиль Zeekr 001, для которого заявлена автономность в 1000 километров, получит аккумуляторы производства CATL. Он станет первой серийной моделью с батареями нового поколения, пишет New Atlas.
- Аккумуляторы серии Qilin имеют жидкостное охлаждение и «рекордную эффективность использования объёма» в 72%. У них очень высокая удельная мощность в 255 Вт·ч/кг. При прочих равных батарея CATL выдаёт на 13% больше мощности, чем аналог Tesla 4680.
- Zeekr 001 Qilin Edition (приставка пока неофициальная) может стать первым серийным электрокаром с запасом хода более 1000 километров. Обещают, что зарядка батареи с 10 до 80% на специальной станции займёт всего 10 минут. Премьера модели ожидается во II квартале 2023 года.
Бренд Zeekr принадлежит компании Geely. Первенец 001 в более простых комплектациях уже выпускается. Машины по серым каналам ввозят в Россию. Полноприводную 544-сильную версию с запасом хода от 526 до 606 километров предлагают купить по цене от 5,9 миллиона рублей.
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