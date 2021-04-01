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Zeekr 001: первый премиальный электрокар от Geely рассекречен

Марка, созданная концерном Geely, начала формирование своей модельной линейки с превращения прошлогоднего концепт-кара в серийный электромобиль
Новости
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Марка Zeekr, созданная концерном Geely для продвижения премиальных электро­мобилей, пред­ставила первую серийную модель Zeekr 001, передаёт портал Gasgoo. Ею оказалась конвейер­ная версия прототипа Zero, показанного брендом Lynk&Co ещё осенью прошлого года. Офици­альная премьера новинки и полноценный запуск бренда намечены на 15 апреля.

  • Судя по опубликованным изображениям, серийный Zeekr 001 практически не отличается от концепт-кара: это довольно крупный хэтчбек с необычным дизайном, безрамочными дверями и выдвижными ручками. При длине в 4850 милли­метров, ширине 1980 милли­метров и высоте 1530 милли­метров он получился длиннее, шире и ниже, к примеру, российской Geely Tugella, а по показате­лям колёсной базы (она составляет 2999 милли­метров) сопоставим с полно­размерными кроссоверами. Основой для электрокара стала платформа SEA, разра­ботанная компанией Geely специально для новых электро­мобилей.

  • Архитектура интерьера серийной модели также почти полностью совпадает с салоном концепта Zero. Zeekr 001 сохранил цифровую приборную панель на 8,8 дюйма и крупный 15,4-дюймовый экран медиасистемы и, как и прототип, почти полностью лишён физических кнопок.

  • По данным местной прессы, электромобиль будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок — одно- и двух­моторной, но некоторые характе­ристики объявлены лишь для второй версии. Она сможет ускоряться до 100 км/ч меньше чем за 4 секунды, а 110-кило­ваттная батарея обеспечит запас хода в 700 километров по циклу NEDC (аналогичные характери­стики заявлялись и для концепта Lynk&Co Zero). Обещана новинке и пневмо­подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 150 до 220 милли­метров.

  • О появлении в портфеле Geely нового бренда стало известно в середине марта. Создан он специально для выпуска на рынок премиальных электро­мобилей, а основными конкурентами будущих новинок названы модели компании Tesla.

Ну как, удачное решение?

Да, очень эффектно получилось
Нет, лучше бы оставили концепт тем, кто его сделал

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#Электрокары#Geely#Новинки
Комментарии
Комментарии2
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1 апреля 2021
МАРКЕТОЛОГИ! вы чего спите? Ни одного упоминания Вольво из-за того что на верхах хотят сделать независимый бренд? <br />т.е. Как лепить во все утюги что &quot;джили этож вольво&quot; (а не наоборот как по факту) это нормально, а вот как Цирк так это просто Цирк.
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2 апреля 2021
Напоминает Порш
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