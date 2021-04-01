Zeekr 001: первый премиальный электрокар от Geely рассекречен

Марка Zeekr, созданная концерном Geely для продвижения премиальных электромобилей, представила первую серийную модель Zeekr 001, передаёт портал Gasgoo. Ею оказалась конвейерная версия прототипа Zero, показанного брендом Lynk&Co ещё осенью прошлого года. Официальная премьера новинки и полноценный запуск бренда намечены на 15 апреля.
Судя по опубликованным изображениям, серийный Zeekr 001 практически не отличается от концепт-кара: это довольно крупный хэтчбек с необычным дизайном, безрамочными дверями и выдвижными ручками. При длине в 4850 миллиметров, ширине 1980 миллиметров и высоте 1530 миллиметров он получился длиннее, шире и ниже, к примеру, российской Geely Tugella, а по показателям колёсной базы (она составляет 2999 миллиметров) сопоставим с полноразмерными кроссоверами. Основой для электрокара стала платформа SEA, разработанная компанией Geely специально для новых электромобилей.
Архитектура интерьера серийной модели также почти полностью совпадает с салоном концепта Zero. Zeekr 001 сохранил цифровую приборную панель на 8,8 дюйма и крупный 15,4-дюймовый экран медиасистемы и, как и прототип, почти полностью лишён физических кнопок.
По данным местной прессы, электромобиль будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок — одно- и двухмоторной, но некоторые характеристики объявлены лишь для второй версии. Она сможет ускоряться до
100 км/чменьше чем за 4 секунды, а 110-киловаттная батарея обеспечит запас хода в 700 километров по циклу NEDC (аналогичные характеристики заявлялись и для концепта Lynk&Co Zero). Обещана новинке и пневмоподвеска с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 150 до 220 миллиметров.
О появлении в портфеле Geely нового бренда стало известно в середине марта. Создан он специально для выпуска на рынок премиальных электромобилей, а основными конкурентами будущих новинок названы модели компании Tesla.
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