Zeekr 001: первый премиальный электрокар от Geely рассекречен

По данным местной прессы, электромобиль будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок — одно- и двух­моторной, но некоторые характе­ристики объявлены лишь для второй версии. Она сможет ускоряться до 100 км/ч меньше чем за 4 секунды, а 110-кило­ваттная батарея обеспечит запас хода в 700 километров по циклу NEDC (аналогичные характери­стики заявлялись и для концепта Lynk&Co Zero). Обещана новинке и пневмо­подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 150 до 220 милли­метров.