Завод «Москвич» опроверг сведения о собственном банкротстве

В официальном заявлении «Москвича» подчёркивается, что на данный момент имеется лишь сообщение о намерении подать иск. Самого дела не существует, и «Москвич» не располагает данными о предъявлении контрагентом исполнительного листа. Сам факт появления такого сообщения на заводе назвали нацеленным на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о несостоятельности «Москвича». Кроме того, заявлено, что оно не отражает реальное финансовое состояние завода.