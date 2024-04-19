Завод «Москвич» опроверг сведения о собственном банкротстве

Столичный завод «Москвич» выступил с официальным комментарием появившихся 17 апреля сообщений о банкротстве. Предприятие утверждает, что на самом деле обстоятельства банкротства отсутствуют, но, если гонконгская фирма Silver Basis Investment Development действительно подаст такое заявление, оно будет обжаловано в установленном порядке.
- Несколько дней назад стало известно, что Silver Basis Investment Development планирует обратиться в суд с просьбой о признании «Москвича» банкротом за долг размером примерно 2,5 миллиона евро. Он был накоплен в то время, когда предприятие ещё входило в структуры концерна Renault. Компания из Гонконга утверждает, что фирма «Рено Россия» не рассчиталась в полном объёме за поставки оборудования.
- В официальном заявлении «Москвича» подчёркивается, что на данный момент имеется лишь сообщение о намерении подать иск. Самого дела не существует, и «Москвич» не располагает данными о предъявлении контрагентом исполнительного листа. Сам факт появления такого сообщения на заводе назвали нацеленным на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о несостоятельности «Москвича». Кроме того, заявлено, что оно не отражает реальное финансовое состояние завода.
- «Москвич» является стратегическим предприятием Российской Федерации. Указанные предприятия осуществляют деятельность, направленную на развитие промышленности и импортозамещения в интересах в том числе экономической безопасности и промышленного суверенитета страны», — говорится в официальном комментарии предприятия.
В конце зимы сообщалось, что по итогам 2023 года «Москвич» заявил убытков на сумму 8,6 миллиарда рублей, хотя выручка завода выросла почти на 40%. По мнению гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, точку безубыточности «Москвич» преодолеет, выйдя на производство 40 тысяч автомобилей в год.
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