Заводу «Москвич» больше не грозит банкротство

Арбитражный суд Москвы не принял заявление, в котором завод «Москвич» просили признать банкротом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Претензии к заводу на сумму около 2,5 миллиона евро предъявляла фирма Silver Basis из Гонконга, которая утверждала, что ещё в бытность «Рено Россия» он не расплатился за поставки комплектующих.
- «Москвич» утверждает, что Арбитражный суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для принятия заявления к производству. Таким образом, вероятнее всего, перспектива банкротства для предприятия исключена полностью.
- О возможной тяжбе между двумя фирмами стало известно в середине апреля. Silver Basis Investment Development тогда заявляла, что «Рено Россия» в 2020 году недоплатила 2,5 миллиона евро за поставки оснастки для производства комплектующих для выпускавшихся в России машин марки Renault.
- Позже «Москвич» прокомментировал ситуацию, отметив, что иска как такового на данный момент не существует, а распространённые Silver Basis сведения направлены на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о финансовой ситуации завода.
Несколько дней назад на «Москвиче» запустили массовое производство кроссоверов 3 и 3е по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Параллельно вседорожники получили усиленное антикоррозионное покрытие и опцию двухцветной окраски. Повлияют ли изменения в технологии производства на стоимость этой модели, пока не уточняется.
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