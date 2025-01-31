Заводу «Москвич» больше не грозит банкротство

Арбитражный суд Москвы не принял заявление, в котором завод «Москвич» просили признать банкротом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Претензии к заводу на сумму около 2,5 миллиона евро предъявляла фирма Silver Basis из Гонконга, которая утверждала, что ещё в бытность «Рено Россия» он не расплатился за поставки комплектующих.