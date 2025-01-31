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Заводу «Москвич» больше не грозит банкротство

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление с просьбой признать предприятие банкротом
Новости
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Арбитражный суд Москвы не принял заявление, в котором завод «Москвич» просили признать банкротом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Претензии к заводу на сумму около 2,5 миллиона евро предъявляла фирма Silver Basis из Гонконга, которая утверждала, что ещё в бытность «Рено Россия» он не расплатился за поставки комплектующих.

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  • «Москвич» утверждает, что Арбитражный суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для принятия заявления к производству. Таким образом, вероятнее всего, перспектива банкротства для предприятия исключена полностью.
  • О возможной тяжбе между двумя фирмами стало известно в середине апреля. Silver Basis Investment Development тогда заявляла, что «Рено Россия» в 2020 году недоплатила 2,5 миллиона евро за поставки оснастки для производства комплектующих для выпускавшихся в России машин марки Renault.
  • Позже «Москвич» прокомментировал ситуацию, отметив, что иска как такового на данный момент не существует, а распространённые Silver Basis сведения направлены на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о финансовой ситуации завода.

Несколько дней назад на «Москвиче» запустили массовое производство кроссоверов 3 и 3е по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Параллельно вседорожники получили усиленное антикоррозионное покрытие и опцию двухцветной окраски. Повлияют ли изменения в технологии производства на стоимость этой модели, пока не уточняется.

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Финал немного предсказуем?

Да, другого и ожидать не приходилось
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#Автопром#Москвич
Комментарии
Комментарии1
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31 января 2025
был в автосалоне Москвич в Кунцево, сказали что электромосквич не выпускают с2024 года, последний из выпуска 2023 года продали в декабре. ГЫ! это прорыффф
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