В 2023 году водителям могут официально разрешить рецептурный приём некоторых лекарственных препаратов, из-за которых сегодня можно лишиться водительских прав. Речь идёт о психотропных и ноотропных веществах, содержащихся в некоторых антидепрессантах, транквилизаторах, а также о популярных сердечных каплях «Корвалол».
В конце ноября Конституционный суд постановил, что если у водителя найдутся следы приёма лекарств, не входящих в утверждённый перечень психотропных или наркотических, то это не должно приводить к лишению прав. И поручил Госдуме разработать соответствующие изменения в КоАП. Впрочем, это не значит, что КС разрешил автомобилистам принимать феназепам, фенибут, габапентин и любые антидепрессанты. Речь идёт лишь о признании неконституционным примечания к статье 12.8 КоАП, в которой говорится о полном запрете употребления психотропных веществ.
«Существующее примечание неоднозначно толкуется судами в вопросе о том, можно ли привлекать лицо к ответственности за управление транспортным средством после принятия лекарств, способных влиять на навыки вождения», — пояснила пресс-служба КС в своём телеграм-канале. Ранее из-за этого примечания приём водителями некоторых лекарственных препаратов зачастую трактовался судами как наркотическое опьянение.
Какие лекарства действительно могут негативно повлиять на реакции водителя
Как объяснили опрошенные Журналом Авто.ру специалисты-медики, существует целый ряд лекарств, в которых содержатся вещества, способные влиять на состояние водителя. Это препараты, изменяющие концентрацию и восприятие происходящего, обладающие седативным действием и способные даже вызвать потерю сознания. Но не все такие лекарства внесены в утверждённый правительством перечень наркотических и психотропных средств, которые подлежат контролю.
В этом списке, например, есть фенобарбитал, который можно найти в составе популярных капель «Корвалол». Поэтому данный препарат тоже считается опасным для водителей, а при обнаружении следов фенобарбитала в крови автомобилиста точно лишат прав. Зато феназепама, фенибута и ещё некоторых веществ, которые часто назначают от депрессии, бессонницы и тревожных расстройств, в перечне нет.
По словам врача-психиатра, психотерапевта клиники «Медси» Кристины Вирт, некоторые препараты не являются наркотическими, но отнесены к психотропным. Например, феназепам, фенибут, габапентин, по её словам, обладают седативным действием, и в инструкциях этих лекарств прописана рекомендация об осторожности во время вождения и выполнения любых других действий, которые требуют повышенной концентрации внимания.
Представители медицинского сообщества наряду с общественными деятелями уже не раз говорили о необходимости утверждения не только списка опасных для вождения наркотических веществ, но и такого же перечня запрещённых для автомобилистов лекарств.
«Было бы неплохо иметь некий законный перечень препаратов, которые однозначно запрещены для водителей. Но к его составлению нужно подходить очень осторожно, потому что некоторые препараты используются в лечении тревожных расстройств, когда требуется седативный эффект. У кого-то этот эффект быстро проходит, а кто-то к нему привыкает, тогда эффект седации уже не является помехой к вождению. И если эти лекарства будут под запретом, то никто из таких пациентов уже не сможет сесть за руль», — объясняет психотерапевт. Кроме того, седативный эффект оказывают даже антигистаминные препараты или сердечные лекарства.
При этом врач поддерживает идею специальной маркировки таких лекарств, чтобы пациенты задумывались о побочных эффектах перед тем, как сесть за руль после приёма препарата. Ведь сонливость и заторможенность могут притупить внимание водителя.
Стоит ли вводить нормы для лекарств: что говорят эксперты
Многие медики склоняются к необходимости создания доказательной базы по лекарствам, то есть ввода допустимых норм. Так, например, считает доктор медицинских наук, доцент кафедры наркомании и токсикомании Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Сергей Игумнов. По его словам, исследования должны установить порог для того или иного лекарства.
«Аналогию можно провести с алкоголем: он влияет на состояние человека при определённом количестве, и эти пороги определены. Так и с лекарствами: необходимо определить точные количественные значения веществ. Для этого нужно провести исследования, тогда эти данные будут доказательны. Нужно определить порог, начиная с которого вещества вызывают определённые психомоторные эффекты. При этом пороговые концентрации могут различаться для водителей-профессионалов и автолюбителей», — считает Игумнов.
По его словам, необходимо выработать национальные стандарты в данном вопросе, как это сделано во многих других странах. А финансировать такие разработки могли бы фармкомпании, производящие подобные препараты, но под строгим контролем государственной наркологической службы. Журнал Авто.ру также ожидает более подробного комментария от института психиатрии имени Сербского по поводу создания возможного списка запрещённых лекарств для вождения.
Когда водителей перестанут лишать прав за лекарства
Сейчас, несмотря на отсутствие такого списка, автомобилистов всё-таки лишают прав из-за приёма некоторых рецептурных препаратов. Этот вопрос КС как раз и попросил разъяснить депутатов Госдумы. И активная работа над поправками в КоАП уже началась. Пока же, как пояснил Журналу Авто.ру депутат Ярослав Нилов, эта неопределённость создаёт массу проблем для водителей. Ещё несколько лет назад группа депутатов предложила маркировать опасные лекарства, но правительство тогда не поддержало инициативу.
«Много абсурдных историй, когда следы какого-нибудь безрецептурного препарата в организме приравнивались к алкоголю. Решение КС — серьёзный сигнал. В ближайшее время подготовим поправки в статью 12 КоАП. В идеале они должны иметь обратную силу, чтобы вернуть права всем тем, кто их утратил в связи с этой лекарственной коллизией. Должен быть создан правительственный перечень запрещённых препаратов, он может меняться, дополняться», — пояснил Ярослав Нилов.
Депутат также объяснил процедуру внесения поправок. Для этого необходимо получить отзыв правительства, который готовится путём сбора позиций всех министерств и ведомств, после чего пойдёт обсуждение законопроектной комиссии. Свою позицию по данному вопросу должны будут представить также Минздрав и ГИБДД. Так что изменения правил раньше следующего года ждать точно не стоит.
Кроме того, Госдума в ближайшее время может рассмотреть законопроект, который с марта 2023 года предоставит ГИБДД возможность лишать водителей прав на основании данных об их состоянии здоровья. Специальная правительственная комиссия уже одобрила проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения», который обязывает медиков предоставлять ГИБДД данные о здоровье водителей, чтобы инспектор мог проверить, состоит ли водитель на учёте у нарколога или психиатра.