Какие лекарства действительно могут негативно повлиять на реакции водителя

Как объяснили опрошенные Журналом Авто.ру специалисты-медики, существует целый ряд лекарств, в которых содержатся вещества, способные влиять на состояние водителя. Это препараты, изменяющие концентрацию и восприятие происходящего, обладающие седативным действием и способные даже вызвать потерю сознания. Но не все такие лекарства внесены в утверждённый правительством перечень наркотических и психотропных средств, которые подлежат контролю.

В этом списке, например, есть фенобарбитал, который можно найти в составе популярных капель «Корвалол». Поэтому данный препарат тоже считается опасным для водителей, а при обнаружении следов фенобарбитала в крови автомобилиста точно лишат прав. Зато феназепама, фенибута и ещё некоторых веществ, которые часто назначают от депрессии, бессонницы и тревожных расстройств, в перечне нет.

По словам врача-психиатра, психотерапевта клиники «Медси» Кристины Вирт, некоторые препараты не являются наркотическими, но отнесены к психотропным. Например, феназепам, фенибут, габапентин, по её словам, обладают седативным действием, и в инструкциях этих лекарств прописана рекомендация об осторожности во время вождения и выполнения любых других действий, которые требуют повышенной концентрации внимания.

Представители медицинского сообщества наряду с общественными деятелями уже не раз говорили о необходимости утверждения не только списка опасных для вождения наркотических веществ, но и такого же перечня запрещённых для автомобилистов лекарств.

«Было бы неплохо иметь некий законный перечень препаратов, которые однозначно запрещены для водителей. Но к его составлению нужно подходить очень осторожно, потому что некоторые препараты используются в лечении тревожных расстройств, когда требуется седативный эффект. У кого-то этот эффект быстро проходит, а кто-то к нему привыкает, тогда эффект седации уже не является помехой к вождению. И если эти лекарства будут под запретом, то никто из таких пациентов уже не сможет сесть за руль», — объясняет психотерапевт. Кроме того, седативный эффект оказывают даже антигистаминные препараты или сердечные лекарства.

При этом врач поддерживает идею специальной маркировки таких лекарств, чтобы пациенты задумывались о побочных эффектах перед тем, как сесть за руль после приёма препарата. Ведь сонливость и заторможенность могут притупить внимание водителя.