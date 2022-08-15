За лекарства лишат прав? Какие препараты нельзя принимать за рулём

Можно ли водить после лечения у стоматолога

Местная стоматологическая анестезия действует только на кожные покровы, не затрагивая центральную нервную систему, поэтому после простого лечения зуба негативных эффектов для водителей быть не должно. Но если у пациента имеется непереносимость какого-то препарата, то это как раз может вызвать сонливость, снижение давления и даже потерю сознания. Правда, обычно такие эффекты проявляются ещё в кабинете стоматолога.

Самый популярный анестетик у стоматологов — лидокаин. В инструкции к препарату написано, что в период его действия нужно проявлять осторожность при управлении автотранспортом. Об этом рассказал член Центрального совета Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и профессор института им. Сербского Сергей Игумнов.

«При небольших дозах, выждав хотя бы час, можно садиться за руль. Ну а там, где речь идёт о более серьёзных операциях и больших дозах лидокаина, следует воздержаться от управления автомобилем на более длительное время. Лучше вызвать такси», — считает профессор. Дело в том, что побочными эффектами лидокаина по инструкции могут быть головная боль, нарушение зрения, головокружение, шум в ушах, возбуждение или подавленность, тремор, чувство страха и беспокойства, ощущение жара и холода. Может наблюдаться повышение или снижение давления, а также угнетение функции миокарда — то есть нарушение работы сердца.

По словам кандидата медицинских наук, хирурга-пародонтолога Ольги Спасской, официальных противопоказаний к вождению после лечения у стоматолога нет. Однако врачи всегда проявляют настороженность по поводу отсроченной аллергической реакция вроде отёков и кожных реакций. Пациентам стоматолога часто назначаются антигистаминные (то есть противоаллергические) препараты, которые вызывают сонливость и снижают концентрацию. Поэтому к вождению после посещения стоматолога нужно отнестись с осторожностью.