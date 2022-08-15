За лекарства лишат прав? Какие препараты нельзя принимать за рулём

Многие автомобилисты даже не подозревают, что медикаменты, которые они принимают при обычных недугах, могут быть опасными при вождении. Одни вещества вызывают сонливость и слабость, другие — чрезмерную возбудимость и агрессию. А после приёма некоторых лекарств вообще нельзя садиться за руль, поскольку это грозит лишением прав.
Почему порошки от простуды, обезболивающее или зубная анестезия способны стать причиной аварийной ситуации на дороге? Журнал Авто.ру пообщался с врачами и выяснил, в чём опасность жаропонижающих и какие группы медикаментов покажут положительный тест на опьянение.
Чем опасны обезболивающие лекарства
Из самых привычных средств заметно повлиять на вождение могут препараты из группы миорелаксантов. Такие часто используют для снятия болевых и мышечно-тонических синдромов, то есть спазмов. Например, препарат «Тизанидин», который также выпускается под торговыми названиями «Тизалок» и «Тизалуд». Как рассказывает врач-невролог клиники «Медси» Тахмина Агаева, он обладает хорошим терапевтическим эффектом в виде расслабления мышц и снятия болевого синдрома, но очень часто вызывает сонливость.
«Пациентов, управляющих автомобилем, следует исключать из группы назначения. Либо предупреждать, что таблетки стоит принимать только вечером перед сном, когда точно не нужно выходить из дома либо садиться за руль. Потому что побочный эффект в виде сонливости может возникнуть не в первые минуты после приёма, а часа через два. И пациент может этого не понять», — считает невролог.
В медицинской терминологии существуют так называемые избирательные обезболивающие препараты. Они обычно не обладают указанными эффектами, потому что в них нет жаропонижающего действия. Например, «Лорноксикам» или «Мелоксикам» не вызывают сонливость и не влияют на ощущения человека за рулём, но их назначение строго регулируется врачом.
Что не так с жаропонижающими препаратами
А вот известные всем препараты и вещества под названиями «Нурофен», «Парацетамол» и «Диклофенак» являются не только обезболивающими, но и жаропонижающими. По словам врача, при резком снижении температуры на человека нападает сонливость, которая может стать опасной для водителя. Причём подобные препараты входят в состав самых популярных противовирусных и антигриппозных порошков и таблеток, которые безрецептурно принимают по всей стране при первых признаках простуды.
Если пациент садится за руль с высокой температурой, приняв жаропонижающий препарат, у него могут возникнуть слабость, сонливость. «При первом приёме жаропонижающих препаратов не следует сразу садиться за руль. Можно столкнуться с понижением давления, что сопровождается потливостью, слабостью и сонливостью из-за искусственного быстрого снижения температуры. Поэтому после приёма любых жаропонижающих подождите дома, когда температура спадёт, и потом оцените своё состояние», — поясняет невролог Агаева.
Можно ли водить после лечения у стоматолога
Местная стоматологическая анестезия действует только на кожные покровы, не затрагивая центральную нервную систему, поэтому после простого лечения зуба негативных эффектов для водителей быть не должно. Но если у пациента имеется непереносимость какого-то препарата, то это как раз может вызвать сонливость, снижение давления и даже потерю сознания. Правда, обычно такие эффекты проявляются ещё в кабинете стоматолога.
Самый популярный анестетик у стоматологов — лидокаин. В инструкции к препарату написано, что в период его действия нужно проявлять осторожность при управлении автотранспортом. Об этом рассказал член Центрального совета Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и профессор института им. Сербского Сергей Игумнов.
«При небольших дозах, выждав хотя бы час, можно садиться за руль. Ну а там, где речь идёт о более серьёзных операциях и больших дозах лидокаина, следует воздержаться от управления автомобилем на более длительное время. Лучше вызвать такси», — считает профессор. Дело в том, что побочными эффектами лидокаина по инструкции могут быть головная боль, нарушение зрения, головокружение, шум в ушах, возбуждение или подавленность, тремор, чувство страха и беспокойства, ощущение жара и холода. Может наблюдаться повышение или снижение давления, а также угнетение функции миокарда — то есть нарушение работы сердца.
По словам кандидата медицинских наук, хирурга-пародонтолога Ольги Спасской, официальных противопоказаний к вождению после лечения у стоматолога нет. Однако врачи всегда проявляют настороженность по поводу отсроченной аллергической реакция вроде отёков и кожных реакций. Пациентам стоматолога часто назначаются антигистаминные (то есть противоаллергические) препараты, которые вызывают сонливость и снижают концентрацию. Поэтому к вождению после посещения стоматолога нужно отнестись с осторожностью.
Можно ли ездить при приёме антидепрессантов
Нежелательный эффект при вождении могут давать препараты из группы седативных. Их назначают при тревожных расстройствах и невротических синдромах. Противотревожные препараты и антидепрессанты (например, «Феварин» или «Тразодон») могут иметь выраженное снотворное действие. Поэтому автомобилистам такие препараты надо заменять на другие транквилизаторы, у которых нет побочных эффектов в виде сонливости. По мнению профессора Игумнова, необходимо внимательно читать инструкцию медикаментов от депрессии и других ментальных расстройств.
Негативно повлиять на вождение способен и препарат «Фенибут». Это распространённое лекарство, хотя его и не продают без рецепта. По словам невролога Тахмины Агаевой, это препарат двойного действия, он не только успокаивает, но и питает нервную ткань в головном мозге. «Его могут назначить пациенту для улучшения концентрации, внимания и памяти. А как побочка у некоторых пациентов может проявиться сонливость. Врачи об этом знают и стараются не назначать пациентам за рулём “Фенибут” в дневное время», — поясняет врач.
Однако официального запрета на приём таких препаратов для водителей опять-таки нет. Но если Минздрав действительно предоставит ГИБДД доступ в базу данных болезней автомобилистов, то водителей с нервными расстройствами, депрессией и зависимостями ждут новые проверки и лишение прав.
Почему можно лишиться прав из-за «Корвалола» и сиропа от кашля
Хотя в России широко используются и популярны такие препараты, как «Корвалол» и «Валокордин», использовать их перед вождением нельзя. Потому что в составе этих лекарств есть фенобарбитал из группы барбитуратов, которые оказывают угнетающее действие на нервную систему. Препараты продаются в аптеке без рецепта, но барбитураты в их составе будут выявлены при тестировании водителя на опьянение, которого после этого законно могут лишить прав.
«Такой же эффект могут вызвать и опиоидные препараты, например, морфин. Но их очень редко назначают в амбулаторной практике. Если и назначают, то при острых болевых синдромах, и такие пациенты обычно за руль не садятся ввиду очень сильных болей. С осторожностью стоит относиться ко всем спиртовым настойкам и сиропам от кашля, в составе которых есть спирт. Это касается и настоек пустырника с валерьянкой. В этом случае в крови может выявиться этанол», — объясняет невролог.
Проблемы при проверке на посту возникнут и после приёма лекарств, в составе которых есть кодеин (входит в множество распространённых сиропов от кашля). Кодеин, как и фенобарбитал, внесён в «Перечень наркотических средств психотропных веществ», утверждённый постановлением правительства. При обнаружении таких веществ у водителя его привлекают по 12.8 КоАП «Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». За это предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Если же действия водителя попадают под уголовную статью, наказание будет ещё строже.
Полноценного реестра запрещённых лекарств не существует
ГИБДД обратилась к Минздраву с предложением составить реестр влияющих на водителей препаратов. По словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александра Быкова, в ПДД прописан запрет вождения под воздействием препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию. Однако водителей о потенциально опасных лекарствах никто не информирует.
«Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем, чтобы люди понимали. После составления Минздравом единого реестра лекарственных препаратов необходимо выходить на проблему запрета. Врачи пишут, что препарат не рекомендован. А что это значит? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, но в то же время нет чёткого запрета. Поэтому в обществе эту тему надо будет поднять и провести дискуссию», — поясняет Быков.
Пока же водителям приходится ориентироваться лишь на рекомендации в инструкции и собственное самочувствие. Либо сразу отказываться от поездок за рулём при каких-либо недомоганиях.