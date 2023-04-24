Завод «Москвич» запустил главный конвейер

Длина новой сборочной линии составляет 480 метров, и она полностью автоматизирована. «Москвич» называет её запуск важным этапом развития производства. Позже к главному конвейеру смогут подключиться цеха сварки и окраски. Кроме того, такая схема организации процесса позволяет оперативно внедрять изменения и расширять число локализованных комплектующих от российских поставщиков.