Завод «Москвич» запустил главный конвейер

Завод «Москвич» объявил о запуске главного сборочного конвейера. По официальным данным, теперь производительность завода вырастет более чем вдвое. Кроме того, на «Москвиче» стартовала подготовка к переходу на мелкоузловую сборку.
- Длина новой сборочной линии составляет 480 метров, и она полностью автоматизирована. «Москвич» называет её запуск важным этапом развития производства. Позже к главному конвейеру смогут подключиться цеха сварки и окраски. Кроме того, такая схема организации процесса позволяет оперативно внедрять изменения и расширять число локализованных комплектующих от российских поставщиков.
- Глава столичного дептранса Максим Ликсутов ранее заявлял, что уже в 2024 году все основные кузовные детали на «Москвичах» будут иметь российское происхождение. Согласно планам самого завода, освоить мелкоузловую сборку предприятие должно также в 2024 году — не исключено, параллельно с нынешней крупноузловой.
В сентябре линейку «Москвичей» у дилеров должна пополнить новая модель — крупный лифтбек «Москвич 6». Ожидается, что донором для неё станет китайский Sehol A5 Plus, хотя официально происхождение будущей новинки пока не подтверждается.
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