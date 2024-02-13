Завод «Москвич» откажется от «отвёрточной» сборки

На данный момент на заводе смонтирована и отлажена новая сварочная линия, также собрана тестовая партия из 50 автомобилей. Сроки полного перехода на полный цикл не раскрываются.

Сегодня автомобили «Москвич» выпускают так называемым «отвёрточным» методом: машинокомплекты поставляют из Китая, а в Москве для окончательной сборки требуется провести порядка 50 операций.

Ранее производитель анонсировал появление в продаже топовой модификации лифтбека «Москвич 6» под названием «Техно». Стоить такой автомобиль будет 3 116 000 рублей.

В конце 2023 года предприятие объявило о скором выходе на российский рынок нового вседорожника под индексом 5. Никаких подробностей о модели на данный момент нет, однако известно, что в дилерских центрах она появится этой зимой.