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Завод «Москвич» откажется от «отвёрточной» сборки

Московская сборочная площадка планирует перейти на полный цикл производства автомобилей. На первом этапе на производство по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, переведут кроссоверы «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е»
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Завод «Москвич» планирует перейти на полный цикл производства автомобилей. На первом этапе на сборку по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, переведут кроссоверы «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е».

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Фото: «Москвич»

  • На данный момент на заводе смонтирована и отлажена новая сварочная линия, также собрана тестовая партия из 50 автомобилей. Сроки полного перехода на полный цикл не раскрываются.
  • Сегодня автомобили «Москвич» выпускают так называемым «отвёрточным» методом: машинокомплекты поставляют из Китая, а в Москве для окончательной сборки требуется провести порядка 50 операций.
  • Ранее производитель анонсировал появление в продаже топовой модификации лифтбека «Москвич 6» под названием «Техно». Стоить такой автомобиль будет 3 116 000 рублей.

В конце 2023 года предприятие объявило о скором выходе на российский рынок нового вседорожника под индексом 5. Никаких подробностей о модели на данный момент нет, однако известно, что в дилерских центрах она появится этой зимой.

Купили бы себе «Москвич»?

Вроде симпатично, почему бы нет
Зависит от цены
Точно не моё

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#Автопром#Москвич#Москвич 3#Москвич 3е
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