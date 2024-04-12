Завод «Москвич» рассекретил новую модель — большой кроссовер 8

Габариты вседорожника — 4824 х1870х1756 миллиметров при колёсной базе 2830 миллиметров. «Москвич 8» будут оснащать мотором мощностью 174 силы в сочетании с семиступенчатым «роботом», привод только передний. Двигатель с аналогичной отдачей объёмом 1,5 литра имеется у лифтбека «Москвич 6», но в этом случае он агрегатируется с шестидиапазонной коробкой.

Среди доступного оборудования упомянуты светодиодная оптика, медиасистема с 12,3-дюймовой приборной панелью и камерами кругового обзора, а также беспроводная зарядка для гаджетов. На предприятии подчеркнули, что в процессе подготовки к производству набор опций и дизайн интерьера могут измениться.

Стоимость кроссовера для российского рынка не называется — вероятнее всего, её огласят ближе к старту массовой сборки. «Москвич 8», очевидно, окажется самой дорогой моделью российского бренда. Соответственно, его стартовая цена будет колебаться в районе 3 миллионов рублей, так как за топовую комплектацию лифтбека «Москвич 6» 2023 года выпуска сейчас просят 2 626 000 рублей. Более свежие пятидверки в базовых комплектациях подорожали на 64 тысячи, но цены топовых комплектаций 2024 года производства пока не озвучены.