«Заряженная» Mazda MX-5 Spirit Racing: первое фото

Компания Mazda опубликовала первое изображение новой версии спорткара MX-5, которая появится в продаже с обозначением Spirit Racing. Разработкой этой модификации занималось одноимённое спортивное подразделение фирмы. Никаких технических деталей пока нет: их обнародуют во время премьеры родстера, которая состоится в январе на Токийском мотор-шоу.