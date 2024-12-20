«Заряженная» Mazda MX-5 Spirit Racing: первое фото

Компания Mazda опубликовала первое изображение новой версии спорткара MX-5, которая появится в продаже с обозначением Spirit Racing. Разработкой этой модификации занималось одноимённое спортивное подразделение фирмы. Никаких технических деталей пока нет: их обнародуют во время премьеры родстера, которая состоится в январе на Токийском мотор-шоу.
- Единственное пока официальное фото нового спорткара демонстрирует сдержанные изменения в дизайне MX-5. Родстер получит компактный сплиттер, накладки на пороги и спойлер на крышке багажника. Также можно рассмотреть новые колёса с красными тормозными суппортами и набор тематических наклеек.
- Вероятнее всего, MX-5 Spirit Racing будет отличаться от стандартной модели не только модификациями экстерьера. Дело в том, что будущую новинку с аналогичным обвесом и узорами уже замечали во время тестов на Нюрбургринге. По предварительным данным, доработки окажутся комплексными, и MX-5 получит не только усовершенствованную подвеску, но и более мощный мотор.
Компания Honda также готовит к дебюту новый спорткар — в скором времени ожидается официальное возрождение Prelude. Предсерийные прототипы вышли на испытания, а в Токио Honda покажет новую версию одноимённого концепта с более агрессивной аэродинамикой.
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