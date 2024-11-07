Аккумуляторная батарея автомобиля может разряжаться по самым разным причинам, а порой, да ещё и в самый неподходящий момент, потеря заряда становится критичной настолько, что двигатель невозможно завести. Поэтому внешнее зарядное устройство необходимо, чтобы поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии. О том, как правильно заряжать АКБ, мы уже рассказывали, а теперь подобрали шесть зарядных устройств, изучив их особенности и отзывы реальных пользователей.
Почему садится аккумулятор
Что могло случиться, если АКБ не смогла «провернуть» стартер? Вероятных причин несколько, причём они могут накладываться одна на другую:
- Мороз — он замедляет реакции внутри АКБ, из-за чего ёмкость батареи падает.
- Сигнализация — она потребляет электроэнергию, со временем опустошая аккумулятор.
- Утечки тока — причиной этого является ещё один, на этот раз неучтённый потребитель энергии на борту.
- Оставленные включёнными устройства (фары, аудиосистема и т.п.) — обычно разряжают АКБ быстрее всего, поэтому в современных машинах они отключаются автоматически.
- Старение аккумулятора — увы, любая батарея со временем деградирует, а её саморазряд усиливается.
- Неисправный генератор — из-за него аккумулятор не заряжается на ходу.
- Частые короткие поездки — в них батарея не успевает восстановить заряд после запуска двигателя, даже с исправным генератором.
Подробно причины, по которым садится аккумулятор, мы тоже разбирали.
Какие бывают зарядные устройства для аккумулятора
Чтобы не решать проблему с севшим АКБ, стоит по возможности чаще проверять, заряжен ли аккумулятор, и заботиться о его состоянии. Для этого и нужно зарядное устройство (ЗУ). И вот на какие факторы стоит обратить внимание при подборе зарядки:
- Напряжение. Зарядка для батареи рассчитана на работу с АКБ, выдающей определённый вольтаж. Для легковушек подходят устройства на условные 12 В (реальное напряжение зарядки несколько выше), а для грузовиков и тяжёлой техники — преимущественно на 24 В.
- Ток заряда. Обычно, чем меньше ток, которым заряжается АКБ, тем лучше для аккумулятора. Но тем дольше будет происходить процесс. Считается, что максимальный ток заряда должен составлять около 10% от значения ёмкости батареи. То есть для аккумулятора на 60 А·ч оптимальный ток зарядки — 6 А.
- Управление зарядом. В процессе меняется сопротивление батареи и её способность принимать заряд. Кроме того, существуют разные сценарии восстановления способностей аккумулятора — малым или высоким током, постоянным напряжением. При покупке стоит отдать предпочтение зарядкам, где можно выставить желаемые ток или напряжение зарядки, а устройство будет само поддерживать эти значения.
- Тип аккумулятора. Не все зарядные устройства подходят для всех типов аккумуляторов. Самые распространённые виды — это свинцово-кислотные (в том числе AGM и EFB), гелевые и кальцевые. Многие современные зарядные устройства универсальны, но не все. Поэтому перед приобретением выясните, какая батарея установлена в вашем автомобиле, и изучите инструкцию к понравившемуся прибору.
- Ёмкость аккумулятора. Если у вас большой аккумулятор, не всякое устройство сможет зарядить его полностью из-за особенностей своей конструкции. Поэтому в характеристиках обычно указывается максимальная ёмкость батареи для зарядки.
- Дополнительные функции. Современные зарядные устройства бывают оснащены рядом полезных опций. Например, защитой от перезаряда, режимом поддержания заряда (Trickle charge), который обеспечивает длительную щадящую зарядку, дополнительными индикаторами или дисплеями, которые помогают контролировать процесс.
Топ-6 зарядных устройств для аккумулятора
Hauzone
Напряжение АКБ: 12В
Сила тока: 3–6 А
Ёмкость аккумулятора: 4–100 А·ч
Средняя цена: 1200 рублей
Яндекс Маркет
Компактное и довольно бюджетное устройство от не самого известного бренда подкупает солидным функционалом. Оно достаточно автономно и практически не требует участия человека в процессе зарядки.
Плюсы:
- Подходит для всех типов АКБ. Для батарей с «особыми потребностями» предусмотрены отдельные режимы работы.
- Есть режим «восстановления» аккумулятора. Он борется с сульфатацией пластин АКБ, которая снижает ёмкость и пусковой ток.
- Функция автоматической зарядки и отключения после неё.
- Встроенное охлаждение ЗУ.
Минусы:
- Нет возможности выставить сверхмалый ток (1–2 А), восстанавливающий сильно разряженные батареи.
- Короткие провода.
- Встроенная защита от перегрева вызывает сомнения в работоспособности у многих пользователей. За температурой лучше следить самостоятельно.
Отзывы покупателей:
«Компактное зарядное устройство, полностью автоматическое. Зарядил аккумулятор с 50% зарядом до полного за примерно 4 часа — ток при этом корректно снижался. Не греется практически. Прост как три копейки: на табло во время заряда попеременно показывается температура, напряжение и ток. Напряжение при заряде 14,8 В. Ток в начале был 6,11 А и впоследствии падал до 0,9 А».
«Пока проверял на мотоциклетном аккумуляторе. Подопытный 1,5 года стоял в гараже без зарядки, напряжение было 8,5 вольт. После того как устройство примерно 12 часов пытало аккумулятор в режиме восстановления, атакуя его разным током, аккумулятор ожил и стал выдавать после зарядки 13,5В, через сутки уверенно держал 12,5 вольта. Был глюк, или как назвать не знаю. Один раз за неделю простоя и пыток аккумулятора заводкой (уже начал вяло крутить стартер) девайс в режиме зарядки через 10 мин сказал готово, это удивило. Так как на следующий день были соревнования и рисковать нельзя было, выставил режим восстановления на ночь, аккум выдержал стойко боевой день».
Foxsur 12V-5A
Ещё одно недорогое устройство от более известного бренда, специализирующегося на автомобильных ЗУ и тестерах, а также на компактных солнечных панелях и контроллерах к ним. Этот прибор, как и предыдущая зарядка, работает в полностью автоматическом режиме и подходит для батарей с номинальным напряжением 12 В и ёмкостью от 4 до 100 А·ч. Главное отличие от предыдущего ЗУ в том, что Foxsur полностью самостоятельно определяет тип батареи. Возможных режимов всего два: зарядка и десульфатация.
Плюсы:
- Подходит для всех типов АКБ, кроме литиевых.
- Есть режим восстановления аккумулятора.
- Автоматический переход в поддерживающий режим при полной зарядке АКБ.
- Встроенное охлаждение ЗУ.
- Встроенная защита от перегрева АКБ, предотвращающая закипание электролита.
Минусы:
- Низкий предельный ток, ограничивающий скорость зарядки батареи.
- Короткие провода: длина сетевого всего 0,75 метра, а провода с зажимами — 0,65 метра.
- Нет автоматического отключения устройства.
Отзывы покупателей:
«Замечательное зарядное устройство, простое и понятное. Подключил аккумулятор и забыл — оно само всё сделает. Вам только останется выбрать режим зарядки и, соответственно, включить его в розетку. Также, что я считаю большим преимуществом, — оно оснащено собственным кулером и поэтому практически не нагревается»
«Хороший аппарат. Можно использовать как поддержку — после зарядки он переходит в режим ожидания и при подключении нагрузки подаёт ток. Нет выключателя. Чтобы выключить, нужно отключить и от аккумулятора, и от розетки».
RJ Tianye
Это ЗУ похоже на Hauzone по своим функциям и «допам» — даже внешне устройства схожи. Но RJ Tianye примечателен диапазоном зарядных токов. Минимальные значения позволяют дозаряжать аккумулятор в щадящем режиме. Об этом говорит и инструкция, которая предписывает оставлять батарею подключенной в течение часа после полной зарядки.
Плюсы:
- Подходит для большинства типов АКБ.
- Есть режим восстановления аккумулятора.
- Функция автоматического отключения после зарядки.
- Встроенное охлаждение ЗУ.
- Встроенная защита от перегрева АКБ.
Минусы:
- Короткие провода. Длина сетевого 0,9 метра, а провода с зажимами — 0,65 метра.
- Не очень качественный пластик корпуса.
- Многие пользователи жалуются на некорректные показания температуры.
Отзывы покупателей:
«Малый размер, автомат, разные режимы зарядки в зависимости от АКБ и ёмкости, режим импульсного заряда, индикация степени заряда, напряжения. Рекомендую всем автомобилистам иметь в своём распоряжении».
«Брал попробовать оживить севший в ноль аккумулятор, цена 1400 и отзывы были очень привлекательные. При первом подключении устройство само перешло в режим "ремонт", а через несколько часов переключилось в режим зарядки. Во время "ремонта" ток и напряжение не отображаются, там должны быть какие-то импульсы, мультиметр не смог показать. Ток во время зарядки от 6А постепенно падает до 1,4А, а напряжение поднимается от 13,5 до 15В (возможно, это не максимум). В итоге датчик плотности электролита на АКБ позеленел, а напряжение на АКБ держится в 12,7В, но перед установкой в авто ещё дозаряжу, как рекомендуют в инструкции. Реальная альтернатива покупке нового аккумулятора, если случилось так, что авто долго стояло».
iCartool IC-CH102
Напряжение АКБ: 12/24В
Сила тока: 4–8А
Ёмкость: 6–150 А·ч
Средняя цена: 2900 рублей
Яндекс Маркет / Ozon
iCartool — отечественный бренд с производством в России и Китае. Фирма специализируется на выпуске диагностического и измерительного оборудования, в том числе зарядных и пускозарядных устройств. IC-CH102 — импульсное ЗУ, оно выгодно отличается от предыдущих моделей тем, что способно работать как с легковыми, так и с грузовыми 24-вольтовыми аккумуляторами. При этом режим зарядки можно выбрать вручную, в зависимости от типа АКБ и её состояния.
Плюсы:
- Подходит для большинства типов АКБ.
- Отдельный режим для гелевых аккумуляторов.
- Функция автоматической зарядки и отключения после неё.
- Встроенное охлаждение ЗУ и защита от перегрева.
Минусы:
- Нет возможности зарядки сверхмалыми токами.
- Пользователи жалуются на некорректные данные при работе в режиме вольтметра.
- На некоторых экземплярах есть вопросы к качеству сборки.
Отзывы покупателей:
«Быстро заряжает. Показывает, сколько зарядил (для меня это очень важно было). Мой аккумулятор 95 Ah 12V зарядил с "0" до полного за 5 часов. Лёгкий. С функцией восстановления. Однозначно рекомендую!»
«Восстановил аккумулятор на машине в режиме ремонт (десульфатировал пластины). Аккумулятор два раза садился “в ноль”, в результате чего плохо держал заряд. Поставил в режим ремонта, простоял в данном режиме 6 дней. Сейчас с аккумулятором проблем нет, заряд держит».
Deko DKCC18
Deko — набирающий популярность бренд электроинструментов и устройств из Китая. Главная особенность DKCC18 — мощность, это зарядное устройство может выдавать ток до 18А (для 24-вольтовой АКБ — до 15А), тем самым очень быстро заряжая аккумулятор. Предельная ёмкость батареи тоже большая. При этом прибор поддерживает не только автоматические, но и ручной режим зарядки, как постоянным током, так и постоянным напряжением. С его помощью можно заряжать не только кислотные, но и литий-ионные аккумуляторы — тип батареи выбирается простым переключением клавиши на панели.
Плюсы:
- Подходит для всех типов АКБ.
- Есть ручной режим.
- Функция автоматической зарядки.
- Встроенное охлаждение ЗУ.
Минусы:
- Нет автоматического выключения после полной зарядки — устройство переходит в «поддерживающий» режим.
- Не контролирует температуру АКБ в процессе заряда.
- Прибор довольно громоздкий, а корпус не выглядит прочным.
Отзывы покупателей:
«На вид, конечно, не очень, но свою функцию выполняет хорошо, 2 раза зарядил АКБ с нуля».
«Выбирал автоматическое зарядное, так, чтоб цена/качество. Остановился на этой модели. Пользуюсь около года, результатом работы доволен. Ток на экране соответствует реальному (+-0,2А), проверял токовыми клещами. Запас по току большой, реально такие токи (15А+) редко требуются. Приятно, что есть возможность заряжать и литиевые сборки 3S, думаю, пригодится. 24В заряд не проверял, не на чем. Сборка внутри нормальная, ничего не болтается особо. Зарядное не перегревалось, хотя я особо его не гружу».
Hyundai HY 410
Напряжение АКБ: 6/12В
Сила тока: 2–4 А
Ёмкость: до 110 А·ч (до 160 А·ч в режиме подзарядки)
Средняя цена: 2000 рублей
Яндекс Маркет / Ozon
Эта зарядка подходит не только для «традиционных» аккумуляторов, но и для новейших литий-железо-фосфатных стартерных батарей. Более того, HY 410 совместима и с 6-вольтовыми АКБ. В режиме поддержания заряда максимальная ёмкость может быть увеличена до 160 А·ч. Примечательно, что в устройстве от Hyundai нет отдельного режима десульфатации пластин. Так называемый импульсный режим — одна из составляющих процесса зарядки, он будет выполнен по умолчанию. Ещё одна особенность ЗУ — способность запоминать стадию работы в случае внезапного обесточивания. Когда его вновь включат в сеть, работа начнётся автоматически с той же интенсивностью и с сохранением всех пресетов.
Плюсы:
- Подходит для большинства типов АКБ.
- Может заряжать LiFeFo4-аккумуляторы.
- Режим восстановления батареи интегрирован в основной цикл зарядки.
- Автоматическое отключение после зарядки.
Минусы:
- Не контролирует температуру АКБ в процессе заряда.
- Слабый максимальный зарядный ток, затягивающий процесс.
- Короткие провода.
Отзывы покупателей:
«Без проблем зарядил 6-летний АКБ EFB 64Ah Аком. АКБ и так заводил машину, но индикатор зарядки полностью пропал. У Акома это вроде 65%. Заряжал низким током (режим мото), зарядился примерно за 12 часов. Заряжал при +15. В инструкции к ЗУ запрещено заряжать замёрзшую АКБ. Заряжать только при нагреве АКБ до положительных температур!»
«Заряжает действительно по заложенным алгоритмам, реанимировать аккумуляторы с низкими показателями до 6–7В шансы высокие. Хорошее качество исполнения, удобный корпус, помимо обычных режимов 12В "автомобиль" и 6В "мотоцикл", есть ещё режим "зимний" и режим для "LiFePo4" аккумуляторов. В целом отлично за свою стоимость! Я бы порекомендовал покупать, а при возможности ещё лучше купить сразу 8А или 14А версию помощнее!»