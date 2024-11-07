Отзывы покупателей:

«Компактное зарядное устройство, полностью автоматическое. Зарядил аккумулятор с 50% зарядом до полного за примерно 4 часа — ток при этом корректно снижался. Не греется практически. Прост как три копейки: на табло во время заряда попеременно показывается температура, напряжение и ток. Напряжение при заряде 14,8 В. Ток в начале был 6,11 А и впоследствии падал до 0,9 А».

«Пока проверял на мотоциклетном аккумуляторе. Подопытный 1,5 года стоял в гараже без зарядки, напряжение было 8,5 вольт. После того как устройство примерно 12 часов пытало аккумулятор в режиме восстановления, атакуя его разным током, аккумулятор ожил и стал выдавать после зарядки 13,5В, через сутки уверенно держал 12,5 вольта. Был глюк, или как назвать не знаю. Один раз за неделю простоя и пыток аккумулятора заводкой (уже начал вяло крутить стартер) девайс в режиме зарядки через 10 мин сказал готово, это удивило. Так как на следующий день были соревнования и рисковать нельзя было, выставил режим восстановления на ночь, аккум выдержал стойко боевой день».