При повороте ключа зажигания на щитке приборов автомобиля зажигается несколько контрольных ламп. Среди них — символ батареи. Если значок аккумулятора на приборной панели горит красным, он указывает на проблемы в электросистеме, которые могут иметь далеко идущие последствия. Рассказываем, как провести простейшую диагностику, понять, почему загорелась лампочка аккумулятора на панели приборов. И что делать в этом случае.
Почему на приборной панели горит значок аккумулятора
О проблемах свидетельствует следующее: после запуска горит значок аккумулятора или даже мигает. Скорее всего, генератор не подзаряжает батарею, и запас энергии в ней может очень быстро закончиться. Если продолжить движение, автомобиль через какое-то время заглохнет, и двигатель не получится запустить снова. Эксплуатация машины в таком режиме чревата выходом из строя электронных блоков и деградацией самого аккумулятора.
Кроме того, из-за заглохнувшего во время движения по оживлённой дороге мотора может возникнуть аварийная ситуация, поэтому, если на панели приборов уже в процессе движения загорелся значок аккумулятора , нужно отнестись к проблеме максимально внимательно и серьёзно.
У автомобиля с горящим «чеком» аккумулятора могут отказывать и другие важные компоненты, особенно потребляющие много электроэнергии. К ним относятся фары, система зажигания, бортовая электроника. Электрический усилитель руля также перестаёт работать, что чревато аварийной ситуацией.
Итак, если лампочка аккумулятора горит или периодически моргает во время движения, причина может быть в следующем:
- ослабло натяжение ремня генератора, или он оборвался;
- сильно изношены подшипники вала генератора (в этом случае лампа на панели приборов моргает неравномерно);
- изношены щётки генератора (в основном эта неисправность относится к старым автомобилям);
- есть проблемы с клеммным контактом на генераторе (даже несмотря на их защиту, со временем они могут окислиться, что приведёт к снижению проводимости), также проблема может быть в повреждённых проводах («массы» или дефекта силового провода АКБ );
- возникли обрыв или замыкание обмотки генератора (в этом случае лампа будет гореть тускло, а при добавлении оборотов гаснуть);
- вышло из строя реле-регулятор напряжения, который поддерживает правильный заряд аккумулятора, регулируя ток, поступающий от генератора в электросеть автомобиля (в этом случае лампочка аккумулятора светится тускло, мигает или горит постоянно);
- неисправен диодный мост (он преобразует переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный: красный значок аккумулятора в случае поломки может или гореть постоянно, или моргать).
По статистике, чаще всего в генераторе отказывает диодный мост — в этом случае нередко зарядка батареи идёт, а лампочка на приборной панели горит. Вторая по популярности причина — износ щёток. Совсем редкая и, как правило, не внезапная — проблема с подшипниками вала. Подробнее узнать о том, что представляет собой генератор, о возможных проблемах с ним и способах проверки поможет наша статья в Учебнике.
Также в щитке горит «чек» аккумулятора в случае полного или частичного выхода из строя АКБ, низкого уровня электролита, окисления клемм или проблем с проводкой батареи. То есть генератор может быть исправен, но сам аккумулятор попросту не принимает заряд. Обо всех возможных проблемах с аккумулятором мы тоже писали.
Кроме того, бывают случаи, когда лампа зарядки аккумулятора горит только на холостых, а на оборотах повыше — гаснет. Тогда проблема кроется в щёточном узле, и такого режима работы двигателя недостаточно для нормальной работы генератора. В этом случае стоит обратиться на сервис и проверить как сами щётки, так и токоведущие кольца на роторе генераторе. Скорее всего, щётки придётся менять, а кольца — шлифовать и чистить.
Мы разобрали причины, из-за которых загорается значок на панели приборов. Далее подробно разберём, как поступать в такой ситуации, чтобы не навредить автомобилю и какие меры можно принять самостоятельно.
Что делать, если на панели приборов загорелся аккумулятор
Первым делом нужно остановиться и выяснить, в чём дело. Но если проблема возникла во время езды, а у вас нет возможности провести диагностику и сразу устранить неисправность, не стоит паниковать. У аккумулятора есть так называемая резервная ёмкость, которая измеряется в минутах и указывается на корпусе (правда, не всегда). То есть батарея рассчитана на аварийную ситуацию — при отключении мощных источников энергопотребления (обогрев стёкол и сидений, «печка», аудиосистема, дальний свет фар и так далее) она позволит использовать накопленную энергию, чтобы добраться домой или до ближайшего сервиса, где могут определить причину неисправности и устранить её. В среднем при полностью заряженной батарее автомобиль может проехать примерно 40 километров, но только при по максимуму отключённых энергопотребителях.
Если вы решили провести диагностику самостоятельно, следуйте пошаговой инструкции.
Шаг 1. Проверка ремня генератора
Первым делом проверьте приводной ремень генератора — одну из частых причин, почему может загораться значок аккумулятора на панели приборов.
Как это сделать:
- Заглушить двигатель
- Открыть капот и осмотреть ремень: он должен быть целым, без следов износа и трещин, а также сухим, без потёков масла, воды и других жидкостей.
- Проверить степень натяжения. Попробуйте ремень рукой, — на длинном «плече» между шкивами он может максимально скручиваться примерно на 90 градусов. Или же можно надавить на ремень большим пальцем: он должен прогибаться не более чем на 6–10 мм, конкретная величина зависит от модели автомобиля.
Если натяжение ремня слабое, он сильно изношен или вовсе порвался, то лучше отправиться в ближайшей автосервис. Специалисты отрегулируют или заменят ремень, попутно проверят состояние контактов и проводки.
Шаг 2. Проверка напряжения на АКБ
Далее проверьте напряжение на аккумуляторе. Самое простое — с помощью мультиметра. Разобраться с работой мультиметра, найти утечки энергии и проверить состояние АКБ помогут отдельные наши статьи.
Исправная заряженная батарея, в случае если мотор был недавно заглушен, должна показывать 12,5–13,0 В. Разряженная или дефектная — менее 12 В. И такое низкое значение является первым признаком, что генератор не работает.
Чтобы проверить генератор, необходимо:
- Запустить двигатель.
- Дождаться, пока обороты упадут ниже прогревочных.
- Замерить ток на клеммах аккумулятора.
Нормальные показатели — 13,7–14,5 В (ниже — это недозаряд, выше — перезаряд). В качестве дополнительной проверки можно чуть увеличить обороты — если показания прибора не меняются, оставаясь в пределах нормы, всё в порядке и перезаряда нет.
Затем попробуйте включить потребители энергии (дальний свет фар, обогрев заднего стекла, климатическую установку) и ещё раз проверить показания мультиметра. Они могут скакать, но должны оставаться всё в тех же пределах — 13,8–14,5 В. В случае исправного реле-регулятора и заряженного аккумулятора напряжение будет стремиться к минимальным значениям в этом диапазоне, так как он не должен допускать перезаряда батареи.
Шаг 3. Проверка реле индикатора
Если во всех случаях показания остаются в пределах нормы, генератор и АКБ исправны, но чек аккумулятора всё ещё горит, это может означать неисправность самого реле индикатора. Его проверить просто: если при выключенном зажигании индикация неисправности не пропадает, значит, реле остаётся замкнутым — так быть не должно, и его нужно менять.
Когда показания мультиметра ниже нормы (меньше 13,8 В и падает), значит, вся энергосистема автомобиля работает только от аккумулятора. В этом случае нужно выключить все потребители энергии, чтобы сэкономить как можно больше заряда АКБ, и продолжить движение до ближайшей СТО или вызвать эвакуатор.
О других способах проверки генератора читайте в соответствующем гиде Учебника.
В вечернее время работа машины исключительно от аккумулятора будет видна по более тусклому свету фар и подсветки всех приборов. Это тоже знак того, что нужно выполнить диагностику или срочно обратиться в автосервис.
Как проверить аккумулятор
Если с генератором всё в порядке, проблема чаще всего кроется в самом аккумуляторе. Что делать в таких случаях?
- Проверить срок службы аккумулятора. Подробнее об этом мы уже рассказывали в Учебнике.
- Если аккумулятор достаточно «свежий», можно зачистить мелкой наждачкой клеммы для устранения окислов и проверить надёжность их контакта с силовыми проводами.
- Когда это не помогает, зарядите аккумулятор с помощью специального устройства.
- Кардинальный способ гарантированно решить проблему — заменить АКБ на новую.
Напоминаем, что при постоянно горящем индикаторе АКБ ездить нежелательно — обратитесь к специалистам на СТО, чтобы провести качественную диагностику генератора, батареи и проводки.
Как работает лампа аккумулятора
Прежде чем переходить к поиску возможной причинины, стоит разобраться, как работает лампа аккумулятора. Вкратце это можно описать так. После включения зажигания напряжение подаётся через предохранитель на лампочку на приборной панели и затем на генератор. Соответственно, индикатор загорается. Генератор, в свою очередь, после запуска мотора начинает зарядку АКБ, выдавая те же 13–14 вольт напряжения — поэтому контрольная лампа гаснет. Это говорит о том, что неисправностей в бортовой электросети нет и всё работает так, как и должно.
Итак, совсем коротко
- Если горит лампа аккумулятора на панели приборов, существуют две наиболее вероятные причины: поломка генератора или выход из строя аккумулятора.
- Сначала стоит оценить исправность генератора: можно осмотреть его визуально, проверить натяжение ремня, а затем узнать точное напряжение. Последнее несложно сделать с помощью мультиметра.
- Если генератор в порядке, скорее всего дело в самом аккумуляторе.
- Стоит проверить напряжение на аккумуляторе, в случае необходимости зарядить его с помощью специального устройства или же заменить на новый.
- Если после этого всё ещё горит значок аккумулятора, то следует отогнать автомобиль на сервис для более детальной проверки на предмет возможных неисправностей.
- Если после ремонта генератора загорается лампочка АКБ, то, скорее всего, агрегат неправильно установлен или подключен. То же самое касается замены щёток — неправильные подбор и монтаж могут привести к загоранию или миганию индикатора батареи.