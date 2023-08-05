О проблемах свидетельствует следующее: после запуска горит значок аккумулятора или даже мигает. Скорее всего, генератор не подзаряжает батарею, и запас энергии в ней может очень быстро закончиться. Если продолжить движение, автомобиль через какое-то время заглохнет, и двигатель не получится запустить снова. Эксплуатация машины в таком режиме чревата выходом из строя электронных блоков и деградацией самого аккумулятора.

Кроме того, из-за заглохнувшего во время движения по оживлённой дороге мотора может возникнуть аварийная ситуация, поэтому, если на панели приборов уже в процессе движения загорелся значок аккумулятора , нужно отнестись к проблеме максимально внимательно и серьёзно.

У автомобиля с горящим «чеком» аккумулятора могут отказывать и другие важные компоненты, особенно потребляющие много электроэнергии. К ним относятся фары, система зажигания, бортовая электроника. Электрический усилитель руля также перестаёт работать, что чревато аварийной ситуацией.

Итак, если лампочка аккумулятора горит или периодически моргает во время движения, причина может быть в следующем: