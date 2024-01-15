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Запрет продажи «перевёртышей», 19 новых брендов из Китая и случайные зимние штрафы. Главное за день

Что случилось в понедельник, 15 января 2024 года
Новости

Добрый вечер! Mazda формирует инженерную группу для разработки роторных двигателей. В неё войдут специалисты, обладающие компетенциями в области новейших технологий, а также имеющие опыт эксплуатации машин с двигателями Ванкеля. Команда начнёт работу уже 1 февраля. Будем следить за новостями из Японии, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Траты на Discovery

Наш читатель очень много лет хотел приобрести Land Rover Discovery. И в 2021-м осуществил мечту, купив новенький «Диско» в небедной комплектации. Однако автомобиль в стоковом состоянии его устроил не до конца — и потому начались модификации, а затем и первые ремонтные работы. Давайте узнаем, сколько можно потратить на свежий Discovery, если немного увлечься. 

Объявления недели

Новейший Lotus, «длинный» Jimny, дорогущий Opel-единорог и другие классные машины — да, это наша традиционная подборка самых интересных объявлений на Авто.ру! 

Важные новости

Почитать (и полюбоваться) перед сном

Снегопады часто вынуждают автомобилистов как намеренно преступать закон, так и нарушать ПДД без злого умысла. Мы собрали список неочевидных нарушений Правил, которые могут привести к штрафу в зимнее время года.

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К счастью, любоваться автомобилями на Авто.ру можно вне зависимости от погоды. Перед вами — семь очень ярких находок прошедшей недели: красивые спорткары, культовый внедорожник и невероятный кастом-байк. Скорее смотрите!

Кстати!

Замена переднего ступичного подшипника: как понять, что она нужна.

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