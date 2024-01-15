Запрет продажи «перевёртышей», 19 новых брендов из Китая и случайные зимние штрафы. Главное за день

Снегопады часто вынуждают автомобилистов как намеренно преступать закон, так и нарушать ПДД без злого умысла. Мы собрали список неочевидных нарушений Правил, которые могут привести к штрафу в зимнее время года.

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К счастью, любоваться автомобилями на Авто.ру можно вне зависимости от погоды. Перед вами — семь очень ярких находок прошедшей недели: красивые спорткары, культовый внедорожник и невероятный кастом-байк. Скорее смотрите!