Запрет продажи «перевёртышей», 19 новых брендов из Китая и случайные зимние штрафы. Главное за день

Добрый вечер! Mazda формирует инженерную группу для разработки роторных двигателей. В неё войдут специалисты, обладающие компетенциями в области новейших технологий, а также имеющие опыт эксплуатации машин с двигателями Ванкеля. Команда начнёт работу уже 1 февраля. Будем следить за новостями из Японии, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Траты на Discovery
Наш читатель очень много лет хотел приобрести Land Rover Discovery. И в 2021-м осуществил мечту, купив новенький «Диско» в небедной комплектации. Однако автомобиль в стоковом состоянии его устроил не до конца — и потому начались модификации, а затем и первые ремонтные работы. Давайте узнаем, сколько можно потратить на свежий Discovery, если немного увлечься.
Объявления недели
Новейший Lotus, «длинный» Jimny, дорогущий Opel-единорог и другие классные машины — да, это наша традиционная подборка самых интересных объявлений на Авто.ру!
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- Суд в России запретил продавать рамки-перевёртыши для госномеров
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Почитать (и полюбоваться) перед сном
Снегопады часто вынуждают автомобилистов как намеренно преступать закон, так и нарушать ПДД без злого умысла. Мы собрали список неочевидных нарушений Правил, которые могут привести к штрафу в зимнее время года.
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К счастью, любоваться автомобилями на Авто.ру можно вне зависимости от погоды. Перед вами — семь очень ярких находок прошедшей недели: красивые спорткары, культовый внедорожник и невероятный кастом-байк. Скорее смотрите!
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