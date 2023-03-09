Запуск нового автобренда в РФ, кто может получить запрет на вождение и обзор очень яркого «китайца». Главное за день

Добрый вечер! Национальное управление безопасности дорожного движения США проведёт расследование в отношении компании Tesla. По мнению регулятора, у 120 тысяч кроссоверов Model Y могут отвалиться рули. А теперь — к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
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Штраф за пьяного
Бывает так, что собственника автомобиля могут наказать за то, что за рулём находился пьяный водитель, хотя сам хозяин машины просто сидел рядом или вообще находился в другом месте. Как такое возможно? Разбираемся с юристом.
Обзор Changan UNI-T
Самые яркие машины сегодня привозят в Россию из Китая. И они не всегда стоят неподъёмных денег! Взять, например, Changan UNI-T, который продают сейчас за очень умеренные (по современным меркам) 2,9 млн рублей. Правда, официально этот яркий кроссовер в нашу страну пока не поставляется, но мы нашли машину, ввезённую по параллельному импорту. И познакомились с ней!
Важные новости
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Почитать перед сном
По данным ФССП, в 2022 году почти 400 тысяч водителей были ограничены в праве на вождение из-за долгов по штрафам, кредитам и алиментам. Какой долг надо накопить, чтобы получить запрет на вождение, и кого именно приставы могут ограничить? Объясняем!
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В рубрику «Не бит, не крашен» мы стараемся отбирать машины с небанальными историями, поэтому в ней мало автомобилей со скрученным пробегом или после работы в такси. Но бывает, что в биографии машины переплетаются несколько очень печальных линий. И тогда она автоматически попадает в золотую коллекцию рубрики! Например, как этот Солярис.
Кстати!
Мини-викторина: что происходит на этой фотографии, сделанной в ходе ралли-рейда «Париж-Дакар» 1990 года? Ждём ваших ответов!
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