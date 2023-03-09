Запуск нового автобренда в РФ, кто может получить запрет на вождение и обзор очень яркого «китайца». Главное за день

По данным ФССП, в 2022 году почти 400 тысяч водителей были ограничены в праве на вождение из-за долгов по штрафам, кредитам и алиментам. Какой долг надо накопить, чтобы получить запрет на вождение, и кого именно приставы могут ограничить? Объясняем!

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В рубрику «Не бит, не крашен» мы стараемся отбирать машины с небанальными историями, поэтому в ней мало автомобилей со скрученным пробегом или после работы в такси. Но бывает, что в биографии машины переплетаются несколько очень печальных линий. И тогда она автоматически попадает в золотую коллекцию рубрики! Например, как этот Солярис.