Запрет на поставки машин в РФ, первый отечественный электрокар и классные альтернативы «китайцам». Главное за день

Знаете ли вы, когда появился первый отечественный электромобиль? Сразу после Великой Отечественной! И это был очень интересный проект, однако он, увы, закончился ничем. Вспоминаем фанерный фургон НАМИ-010 на батарейках.

***

В России может возродиться «Ока». Какой она могла бы быть сегодня? Рискнём предположить, что электрической и не совсем отечественной. Мы выбрали семь «китайцев», которые могли бы стать новой «Окой».