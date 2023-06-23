Запрет на поставки машин в РФ, первый отечественный электрокар и классные альтернативы «китайцам». Главное за день

Добрый вечер! 53% российских автомобилистов не готовы пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок, а ещё треть пойдёт на это только в крайнем случае. При этом 37% участников опроса теряют в пробках минимум по 3 часа в неделю. С этим знанием переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
Мы точно знаем, что вы (да-да, именно вы) всё ещё не подписались на рассылку дайджеста Журнала Авто.ру. Давайте же это исправим!
Выбираем CX-5
Mazda CX-5 первого поколения в своё время сильно полюбилась россиянам, а сегодня пользуется устойчивым спросом на вторичном рынке. Как отыскать среди множества машин наиболее подходящий экземпляр? В этом поможет наш гид!
Вместо «китайцев»
Китайские кроссоверы стали гораздо популярнее в РФ. Однако в нашей стране по-прежнему много поклонников автомобилей из Европы и Японии. Увы, новыми такие машины сейчас стоят очень дорого, но на вторичке найти альтернативу «китайцу» можно. Например, в виде компактного премиум-кроссовера. Мы выбрали 6 таких моделей: все не старше 2019 года выпуска и не дороже 3,5 млн рублей.
Важные новости
- Евросоюз полностью запретил экспорт премиальных машин в Россию
- Блогер увеличил дальнобойность Tesla Model S до 1600 километров
- Глава Ford покритиковал Tesla Cybertruck, но одновременно и похвалил
- Знаменитую ультракороткую Ford Fiesta продают всего за 5 тысяч долларов
Почитать перед сном
Знаете ли вы, когда появился первый отечественный электромобиль? Сразу после Великой Отечественной! И это был очень интересный проект, однако он, увы, закончился ничем. Вспоминаем фанерный фургон НАМИ-010 на батарейках.
***
В России может возродиться «Ока». Какой она могла бы быть сегодня? Рискнём предположить, что электрической и не совсем отечественной. Мы выбрали семь «китайцев», которые могли бы стать новой «Окой».
Подождите
Новости загружаются