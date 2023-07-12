Знаменитую ультракороткую Ford Fiesta выставили на продажу всего за 5,1 тысячи долларов

На площадке Craigslist опубликовано объявление о продаже Ford Fiesta с необычными доработками — хэтчбек укоротили примерно на метр. Автомобиль считается своего рода достопримечательностью американского интернета после того, как его фото стали вирусными на Reddit, а в крупных местных СМИ появилось несколько публикаций. Оценили «звезду» выпуска 2011 года всего в 5,1 тысячи долларов.
- В объявлении частично раскрывается ранее неизвестная причина появления на свет необычного автомобиля. Оказывается, постройку укороченной Ford Fiesta инициировал владелец дома на колёсах, которому нужно было дополнительное и максимально компактное транспортное средство. Поэтому «Фиесте» радикально переработали кузов, вырезав практически всю его вторую половину за исключением панелей кормы.
- Вместо стандартных передних кресел задействованы задние сиденья хэтча: это позволило дополнительно организовать между ними и дверью багажника небольшой отсек для мелочей. В процессе перестройки Fiesta вынужденно лишилась подушек безопасности, АБС и системы курсовой устойчивости.
- Хэтч, по всей видимости, сохранил штатный силовой агрегат — 120-сильный мотор в сочетании с механической коробкой. Перестройку осуществили, когда автомобиль проехал около 11 тысяч километров, но сейчас его пробег приближается к 100 тысячам.
Ещё одну необычную самоделку на этой же площадке продают уже за 18 тысяч долларов. Это полуразрушенный лимузин, составленный из двух Porsche 911 выпуска 1974 года с обвесом в стиле Porsche 959.
Неплохая машинка для города, верно?
Да, необычно и недорого
А как у него с безопасностью?
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