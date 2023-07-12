Знаменитую ультракороткую Ford Fiesta выставили на продажу всего за 5,1 тысячи долларов

На площадке Craigslist опубликовано объявление о продаже Ford Fiesta с необычными доработками — хэтчбек укоротили примерно на метр. Автомобиль считается своего рода достопримечательностью американского интернета после того, как его фото стали вирусными на Reddit, а в крупных местных СМИ появилось несколько публикаций. Оценили «звезду» выпуска 2011 года всего в 5,1 тысячи долларов.