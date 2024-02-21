Запрет на поставки корейских машин, рост числа аварий и история Дизеля. Главное за день

Ж/д переезд, по сути, является перекрёстком, однако правила на нём другие, а санкции за их игнорирование жёстче. Рассказываем, как наказывают за нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

***

BMW, которую «притёр» самосвал: выясняем, о чём не рассказывает продавец вроде бы ухоженной «единички» с умеренным пробегом.