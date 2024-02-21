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Запрет на поставки корейских машин, рост числа аварий и история Дизеля. Главное за день

Что случилось в среду, 21 февраля 2024 года
Новости

Добрый вечер! Volkswagen обдумывает перспективы возвращения названия Scirocco в модельную линейку. Это может произойти при содействии Porsche: по данным инсайдеров, новое поколение Scirocco рассчитывают разработать на платформе электрического преемника Cayman/Boxster. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Чужой двигатель

Разбираем интересный, хотя и неприятный для приславшего его автомобилиста вопрос: мужчина купил автомобиль, не сверив номер мотора с данными в ПТС. И только при попытке поставить его на учёт выяснил, что номерной агрегат числится за другой машиной. Что делать? Отвечает юрист!

Трагичная история Дизеля

Дизельному мотору — 130 лет! В феврале 1894-го Рудольф Дизель провёл первый успешный запуск ДВС нового типа, воспламенение в котором происходило в результате сжатия. Вспоминаем самые интересные главы жизни талантливого конструктора и удивляемся, как судьба дизельного двигателя похожа на судьбу его изобретателя.

Важные новости

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Ж/д переезд, по сути, является перекрёстком, однако правила на нём другие, а санкции за их игнорирование жёстче. Рассказываем, как наказывают за нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

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BMW, которую «притёр» самосвал: выясняем, о чём не рассказывает продавец вроде бы ухоженной «единички» с умеренным пробегом.

Кстати!

Взгляните на уникальный Ford из 1960-х в итальянском стиле, который рассчитывают продать за 400–600 тысяч долларов.

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