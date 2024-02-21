Запрет на поставки корейских машин, рост числа аварий и история Дизеля. Главное за день

Добрый вечер! Volkswagen обдумывает перспективы возвращения названия Scirocco в модельную линейку. Это может произойти при содействии Porsche: по данным инсайдеров, новое поколение Scirocco рассчитывают разработать на платформе электрического преемника Cayman/Boxster. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Чужой двигатель
Разбираем интересный, хотя и неприятный для приславшего его автомобилиста вопрос: мужчина купил автомобиль, не сверив номер мотора с данными в ПТС. И только при попытке поставить его на учёт выяснил, что номерной агрегат числится за другой машиной. Что делать? Отвечает юрист!
Трагичная история Дизеля
Дизельному мотору — 130 лет! В феврале 1894-го Рудольф Дизель провёл первый успешный запуск ДВС нового типа, воспламенение в котором происходило в результате сжатия. Вспоминаем самые интересные главы жизни талантливого конструктора и удивляемся, как судьба дизельного двигателя похожа на судьбу его изобретателя.
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BMW, которую «притёр» самосвал: выясняем, о чём не рассказывает продавец вроде бы ухоженной «единички» с умеренным пробегом.
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