Запрет мата на рамках номеров, тест дерзких седанов из КНР и надёжность Geely Coolray. Главное за день

В рубрике «Личный опыт» уже есть истории наших читателей о покупке и продаже автомобилей. Но сегодня речь пойдёт о том, как восстановить машину, которую на годы бросили в глуши, а после этого — продать. Рассказываем, что получилось.

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Кроссовер Torres, на который корейская марка KGM делает основную ставку в России, стоит гораздо дороже китайских соразмерников. И что же он предлагает за такие деньги? Мы всё выяснили!