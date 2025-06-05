Запрет мата на рамках номеров, тест дерзких седанов из КНР и надёжность Geely Coolray. Главное за день

Добрый вечер! Volvo представила «первый в мире» адаптивный ремень безопасности. Инженеры компании разработали 11 сценариев срабатывания ремня, которые будут варьироваться в зависимости от характеристик сидящего в кресле человека. Будем следить за инновациями в автопроме, а пока переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
Запрет мата на рамках
Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой предложили запретить автомобилистам устанавливать номерные рамки с ненормативной или вульгарной лексикой. Мы разобрались, что именно хотят запретить, и узнали мнения экспертов.
Empow против Preface
Китайские бренды везут в Россию не только кроссоверы. Взять хотя бы солидный седан Geely Preface, который продаётся уже почти год и из раза в раз неплохо показывает себя в наших тестах. А ещё интересная четырёхдверка теперь есть в линейке GAC — более молодёжный и эпатажный Empow. Мы решили выяснить, кто же из этих «китайцев» круче, и устроили им сравнительный тест.
Важные новости
- В России предложили сделать обязательными физические кнопки в автомобилях
- В России официально появится гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7
- Представлены Яндекс Карты с полностью обновлённым дизайном
- В Тихом океане горит судно с тремя тысячами автомобилей
Почитать (и посмотреть) перед сном
В рубрике «Личный опыт» уже есть истории наших читателей о покупке и продаже автомобилей. Но сегодня речь пойдёт о том, как восстановить машину, которую на годы бросили в глуши, а после этого — продать. Рассказываем, что получилось.
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Кроссовер Torres, на который корейская марка KGM делает основную ставку в России, стоит гораздо дороже китайских соразмерников. И что же он предлагает за такие деньги? Мы всё выяснили!
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