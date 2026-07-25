Зачем хотят маркировать запчасти, реальные отзывы о новом VW Golf в РФ и кое-что ещё

Кто, как и зачем хочет маркировать автозапчасти? Что думают о Volkswagen Golf те, кто купил его вместо «китайца»? Кто круче — Geely Preface или Toyota Camry? Какие яркие пикапы продаются на Авто.ру? Ответы на эти и другие вопросы прошедшей недели — в коротком дайджесте.
Самое горячее
- Маркировка автозапчастей: зачем она нужна, как скажется на ценах на детали и почему её перенесли
- Верны традициям: честные истории тех, кто купил Volkswagen Golf, а не «китайца»
Тест недели
Чемпионат седанов бизнес-класса Журнала Авто.ру продолжается. И в третьем туре случилось, пожалуй, самое жаркое дерби этого сезона — Toyota Camry против Geely Preface. Кто окажется круче — новый лидер сегмента или его прежний фаворит? И что вообще может «Камри» из Китая противопоставить модели, адаптированной для нашего рынка? Разбираемся и подводим итоги очередного матча.
Полезное и интересное
- Честные отзывы о Geely Cityray от тех, кто ездил на машинах привычных марок
- В продаже: пять дико крутых и очень ярких пикапов
- Острый дефицит и большие скидки в столице: реальные цены и наличие Geely EX5 и EX5 EM-i
- Энциклопедия культовых автомобилей: «Москвич-408»
Путешествие
Зима была снежная — а это верная примета, что год будет урожайным на грибы. Белые, лисички и шампиньоны уже появились в лесах Подмосковья, но настоящая охота начнётся в конце июля и продлится до осени. Рассказываем, куда отправиться с корзиной, напоминаем основные правила сбора грибов и делимся чек-листом безопасности при походе в лес.
Подождите
Новости загружаются