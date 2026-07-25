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Зачем хотят маркировать запчасти, реальные отзывы о новом VW Golf в РФ и кое-что ещё

Всё самое главное за прошедшую неделю
Новости

Кто, как и зачем хочет маркировать автозапчасти? Что думают о Volkswagen Golf те, кто купил его вместо «китайца»? Кто круче — Geely Preface или Toyota Camry? Какие яркие пикапы продаются на Авто.ру? Ответы на эти и другие вопросы прошедшей недели — в коротком дайджесте.

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Чемпионат седанов бизнес-класса Журнала Авто.ру продолжается. И в третьем туре случилось, пожалуй, самое жаркое дерби этого сезона — Toyota Camry против Geely Preface. Кто окажется круче — новый лидер сегмента или его прежний фаворит? И что вообще может «Камри» из Китая противопоставить модели, адаптированной для нашего рынка? Разбираемся и подводим итоги очередного матча.

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Зима была снежная — а это верная примета, что год будет урожайным на грибы. Белые, лисички и шампиньоны уже появились в лесах Подмосковья, но настоящая охота начнётся в конце июля и продлится до осени. Рассказываем, куда отправиться с корзиной, напоминаем основные правила сбора грибов и делимся чек-листом безопасности при походе в лес.

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#Дайджест недели
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