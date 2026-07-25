Зачем хотят маркировать запчасти, реальные отзывы о новом VW Golf в РФ и кое-что ещё

Зима была снежная — а это верная примета, что год будет урожайным на грибы. Белые, лисички и шампиньоны уже появились в лесах Подмосковья, но настоящая охота начнётся в конце июля и продлится до осени. Рассказываем, куда отправиться с корзиной, напоминаем основные правила сбора грибов и делимся чек-листом безопасности при походе в лес.