За что водителей начнут наказывать осенью, роботакси в Москве и сколько стоили машины в СССР. Главное за день

Добрый вечер! Роботакси Яндекса заработало в московском Ясенево. Вызвать автомобиль, который ездит под управлением искусственного интеллекта, можно через обычное приложение Яндекс Go. Цена любой поездки — 100 рублей. А теперь переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Выбираем Qashqai
Nissan Qashqai второго поколения — старожил среди кроссоверов: модель дебютировала в далёком 2014 году. Однако возраст успеху не помеха: в начале 2020-х немолодой автомобиль по-прежнему входил в топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России. И на вторичном рынке этих машин много. Но какой подержанный Qashqai выбрать и купить? Разбираемся с версиями, ценами и надёжностью.
Викторина
Цены на российском авторынке последние годы меняются постоянно и непредсказуемо. А в советские времена стоимость автомобилей устанавливало государство. Но сколько же стоили новенькие машины в СССР? Этому мы и посвятили нашу новую викторину! Готовы? Начинаем!
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Чиновники и ГИБДД согласовали изменения в перечне неисправностей автомобиля, при которых запрещена его эксплуатация. Они вступают в силу уже 1 сентября. Мы разобрались, к чему готовиться водителям.
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Сбивший корову (или лося) VW Tiguan, который продают как «фактически новый автомобиль»: рассказываем о том, о чём умолчал продавец.
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