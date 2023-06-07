За что водителей начнут наказывать осенью, роботакси в Москве и сколько стоили машины в СССР. Главное за день

Чиновники и ГИБДД согласовали изменения в перечне неисправностей автомобиля, при которых запрещена его эксплуатация. Они вступают в силу уже 1 сентября. Мы разобрались, к чему готовиться водителям.

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Сбивший корову (или лося) VW Tiguan, который продают как «фактически новый автомобиль»: рассказываем о том, о чём умолчал продавец.