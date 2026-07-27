За 26-летний Lexus LS с пробегом 2388 км предложили цену новой «Короллы»

Автомобиль в кузове UCF20 был изначально доставлен дилеру в Беверли-Хиллз, Калифорния, после чего около 20 лет находился на хранении, а в октябре 2025 года перешёл по наследству текущему владельцу. Седан представлен в комплектации Platinum Series, которая выделяется наличием ксеноновых фар, затемнённых логотипов и фирменных эмблем на крыльях. Противотуманные фары и люк были в списке опционального оборудования.