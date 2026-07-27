За 26-летний Lexus LS с пробегом 2388 км предложили цену новой «Короллы»

На американской онлайн-площадке Bring a Trailer на торги выставили седан Lexus LS400 2000 года выпуска с пробегом 1484 мили (2388 километров). Несмотря на отличную сохранность, пока за представительский седан дают всего 25 000 долларов (примерно 1,95 миллиона рублей), что сравнимо с ценой самой дешёвой Toyota Corolla 2026 года (23 125 долларов) в США. Но до конца торгов остаётся ещё два дня, поэтому ситуация может измениться.
- Автомобиль в кузове UCF20 был изначально доставлен дилеру в Беверли-Хиллз, Калифорния, после чего около 20 лет находился на хранении, а в октябре 2025 года перешёл по наследству текущему владельцу. Седан представлен в комплектации Platinum Series, которая выделяется наличием ксеноновых фар, затемнённых логотипов и фирменных эмблем на крыльях. Противотуманные фары и люк были в списке опционального оборудования.
- Внутреннее оснащение включает двухзонный климат-контроль, кассетную магнитолу с шестидисковым CD-чейнджером и семью динамиками. Под капотом установлен 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 серии 1UZ-FE с системой изменения фаз газораспределения VVT-i, развивающий 290 л.с. и 407 Нм. ДВС работает в паре с 5-ступенчатым «автоматом», передающим тягу на задние колёса.
- Автомобиль прошёл обслуживание с заменой основных технических жидкостей и аккумулятора. Также в 2026 году собственник установил новые топливный бак, бензонасос и датчик уровня топлива.
- Несмотря на минимальный пробег, у японского премиум-седана есть и недостатки. Продавец отметил на фотографиях несколько притёртостей ЛКП на бамперах и зеркалах. Также у автомобиля не работает спидометр, а легкосплавные диски требуют восстановления.
- К машине прилагается оригинальный стикер с указанием первоначальной стоимости в 56 574 доллара в 2000 году. С учётом инфляции эта сумма эквивалентна 109 715 долларам в 2026 году. Lexus LS перестали продавать в США в 2025 году, прощальная версия LS 500 Heritage Edition стоила от 99 280 долларов.
Ранее в июле водителя аналогичного седана Lexus оштрафовали в Канаде за превышение скорости: лихач мчался со скоростью 111 км/ч на участке с ограничением 60 км/ч. Нарушитель заявил, что только что выехал с автомойки и решил разогнаться, чтобы сдуть остатки воды с кузова и избежать появления разводов.
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