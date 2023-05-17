Электрокар Chevrolet Bolt смог проехать на одной зарядке более 900 километров

Профилированный скоростной овал при определённых условиях позволяет автомобилю двигаться по нему с полностью прямыми управляемыми колёсами — то есть не расходуя энергию на усилитель и трение шин о покрытие. Кроме того, заезд проводился со средней скоростью 35 км/ч, что для стандартных условий эксплуатации электрокара мало реально. Останавливался Chevrolet Bolt только для смены водителей.