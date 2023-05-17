Электрокар Chevrolet Bolt смог проехать на одной зарядке более 900 километров

Бразильское подразделение концерна GM поставило эксперимент по определению максимального запаса хода электрокара Chevrolet Bolt. Со штатной 68-киловаттной батареей он смог проехать 901,8 километра — это более чем вдвое больше официально заявленной дистанции. Однако Autoevolution уточняет, что заезд проводился, по сути, в лабораторных условиях.
- Согласно сертификационным данным американского EPA, электрокар проедет без подзарядки только 247 миль, то есть 397 километров. GM do Brasil между тем проводила свой эксперимент на трассе испытательного полигона Крус-Альта.
- Профилированный скоростной овал при определённых условиях позволяет автомобилю двигаться по нему с полностью прямыми управляемыми колёсами — то есть не расходуя энергию на усилитель и трение шин о покрытие. Кроме того, заезд проводился со средней скоростью 35 км/ч, что для стандартных условий эксплуатации электрокара мало реально. Останавливался Chevrolet Bolt только для смены водителей.
Сама Chevrolet планирует в ближайшее время снять семейство Bolt с производства как из-за слабых продаж, так и из-за необходимости выводить на рынок более технологичные модели. Ожидается, что косвенной заменой Bolt выступит дебютировавший осенью новый кроссовер Equinox, который станет чуть крупнее Bolt и дороже примерно на 3 тысячи долларов.
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