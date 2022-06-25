Электрический Mercedes-Benz Vision EQXX проехал без подзарядки более 1200 километров

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Компания Mercedes-Benz рассказала о новом рекорде автономности электрического прототипа Vision EQXX. Седан преодолел без подзарядки 1202 километра, улучшив свой предыдущий результат почти на 200 километров, причём сделано это было на дорогах общего пользования.
Электрический Mercedes-Benz Vision EQXX был представлен в начале года. В компании назвали четырёхдверку самым эффективным электромобилем в истории. Она оснащена батареей ёмкостью около 100 кВт·ч и одним 245-сильным электромотором. Планов на серийный выпуск седана у компании нет, однако его отдельные компоненты будут применены в товарных электрокарах марки.
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