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Электрический Mercedes-Benz Vision EQXX проехал без подзарядки более 1200 километров

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Михаил Кондратьев

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Компания Mercedes-Benz рассказала о новом рекорде автономности электрического прототипа Vision EQXX. Седан преодолел без подзарядки 1202 километра, улучшив свой предыдущий результат почти на 200 километров, причём сделано это было на дорогах общего пользования. 

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  • В апреле прототип проехал на одном заряде из Штутгарта, что в Германии, до города Кассис на юго-востоке Франции. На путь в 1008 километров потребовалось 11 часов 32 минуты. Средний расход энергии составил 8,7 кВт·ч на 100 километров, при этом по прибытии к финишу у электрокара оставался запас хода в 140 километров.
  • Новый рекорд был установлен в поездке, которая тоже началась в Штутгарте, но завершилась на гоночном треке Сильверстоун в Великобритании. Путь занял 14 часов 30 минут. Несмотря на трафик и жару, из-за которой около 8 часов седан ехал с включенным кондиционером, расход энергии оказался ещё ниже: 8,3 кВт·ч на 100 километров. 
  • На трек электрокар прибыл не полностью разряженным — в рекордные 1202 километра пробега вошли 11 кругов (около 65 километров) по Сильверстоуну, где прототип разгонялся до своей максимальной скорости в 140 км/ч. 

Электрический Mercedes-Benz Vision EQXX был представлен в начале года. В компании назвали четырёхдверку самым эффективным электромобилем в истории. Она оснащена батареей ёмкостью около 100 кВт·ч и одним 245-сильным электромотором. Планов на серийный выпуск седана у компании нет, однако его отдельные компоненты будут применены в товарных электрокарах марки.

А вы проверяли, сколько может проехать ваш автомобиль без дозаправки/подзарядки?

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