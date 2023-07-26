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Chevrolet Bolt нового поколения выйдет в 2024 году и получит дешёвый аккумулятор

НовостиКирилл МалышевКомменты

Глава концерна GM Мэри Барра подтвердила выход нового поколения электромобиля Chevrolet Bolt. Точная дата пока не названа, но, скорее всего, машина выйдет в следующем году как модель 2025 года, предполагает портал Carscoops.

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  • Машина получит ряд крайне важных усовершенствований. Они направлены на то, чтобы сделать себестоимость производства и, как следствие, конечную цену ниже. В GM не скрывают, что нынешняя версия Chevrolet Bolt обходится марке достаточно дорого.
  • Электромобиль переведут на современную архитектуру Ultium. Аккумулятор станет дешевле примерно на 40%, что должно внести существенный вклад в удешевление модели. Кроме того, Bolt станет больше проезжать на одной зарядке и обретёт самые современные решения из области электроники.

Bolt крайне важен для компании, так как является наиболее доступным электромобилем в линейке. Правда, при смене генерации произойдёт разрыв. Как стало известно ранее, текущее поколение снимут с производства уже в конце этого года.

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