Chevrolet Bolt нового поколения выйдет в 2024 году и получит дешёвый аккумулятор

Электромобиль переведут на современную архитектуру

Ultium

. Аккумулятор станет дешевле примерно на 40%, что должно внести существенный вклад в удешевление модели. Кроме того,

Bolt

станет больше проезжать на одной зарядке и обретёт самые современные решения из области электроники.