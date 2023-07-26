Chevrolet Bolt нового поколения выйдет в 2024 году и получит дешёвый аккумулятор

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Глава концерна GM Мэри Барра подтвердила выход нового поколения электромобиля Chevrolet Bolt. Точная дата пока не названа, но, скорее всего, машина выйдет в следующем году как модель 2025 года, предполагает портал Carscoops.
Bolt крайне важен для компании, так как является наиболее доступным электромобилем в линейке. Правда, при смене генерации произойдёт разрыв. Как стало известно ранее, текущее поколение снимут с производства уже в конце этого года.
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