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Chevrolet снимет с производства электрокар Bolt, но потом вернёт обратно

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Дмитрий Елизаров

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Глава концерна GM Мэри Барра заявила, что производство электрического семейства Bolt будет прекращено уже к концу года, пишет InsideEVs. Однако, судя по её словам, отказываться от этого названия концерн не собирается. Bolt может вернуться в модельную линейку на роли ещё более доступного и при этом современного электрокара.

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  • По словам Мэри Барра, сборку Bolt прекратят, несмотря на все его потребительские достоинства, потому что обходится электрокар производителю слишком дорого. Нынешние модели на платформе Ultium позволяют экономить на стоимости батарей до 40%, тогда как конструкция Bolt, выпущенного около семи лет назад, подразумевает более дорогие аккумуляторы.
  • После отказа от сборки Bolt самым доступным электрокаром концерна станет кроссовер Equinox — он должен появиться в продаже осенью по предполагаемой стартовой цене около 30 тысяч долларов. Однако, как намекнула Мэри Барра, в будущем на платформе Ultium может быть разработан новый Bolt, который станет ещё дешевле: по версии издания, его цена может уложиться в 25 тысяч.
  • Когда именно это произойдёт, неизвестно. Глава GM ранее заявляла, что даже при нынешней стоимости аккумуляторов действительно массовое производство электрокаров в ценовом сегменте от 30 до 40 тысяч долларов остаётся нерентабельным для производителя. По сути, производство электромобилей финансируется за счёт продажи пикапов и внедорожников с ДВС. Поэтому, вероятнее всего, в ценовую войну концерн сможет включиться только после того, как найдёт способ дополнительно снизить затраты на производство.

Один из главных конкурентов GM — концерн Ford также вынужден мириться с растущими расходами на развитие электрокаров. Однако ещё в январе Ford объявил о снижении цен на кроссовер Mustang Mach-E: вероятнее всего, этот ход был спровоцирован ощутимыми скидками на электромобили Tesla.

25 тысяч долларов — приемлемая для вас цена за электрокар?

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