Chevrolet снимет с производства электрокар Bolt, но потом вернёт обратно

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Глава концерна GM Мэри Барра заявила, что производство электрического семейства Bolt будет прекращено уже к концу года, пишет InsideEVs. Однако, судя по её словам, отказываться от этого названия концерн не собирается. Bolt может вернуться в модельную линейку на роли ещё более доступного и при этом современного электрокара.
Один из главных конкурентов GM — концерн Ford также вынужден мириться с растущими расходами на развитие электрокаров. Однако ещё в январе Ford объявил о снижении цен на кроссовер Mustang Mach-E: вероятнее всего, этот ход был спровоцирован ощутимыми скидками на электромобили Tesla.