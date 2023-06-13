Chevrolet снимет с производства электрокар Bolt, но потом вернёт обратно

Глава концерна GM Мэри Барра заявила, что производство электрического семейства Bolt будет прекращено уже к концу года, пишет InsideEVs. Однако, судя по её словам, отказываться от этого названия концерн не собирается. Bolt может вернуться в модельную линейку на роли ещё более доступного и при этом современного электрокара.