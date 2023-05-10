Электрическую замену универсала VW Passat впервые заметили на дороге

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Volkswagen представил замену Passat: 286-сильный электромотор и до 700 километров без подзарядки
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Компания Volkswagen вывела на испытания электромобиль ID.7 в кузове универсал. Разговоры о подобной модели, которая заменит пятидверный Passat, велись уже давно, но на тестах её запечатлели впервые. Снимки опубликовал портал Carscoops.
По предварительным данным, батарейный универсал построят на той же доработанной версии платформы MEB, что и седан. Как пишет Carscoops, будут доступны два блока аккумуляторов на выбор — потребляемой ёмкостью в 77 либо 86 киловатт-часов. Седану старшего варианта должно хватать на 700 км пути в цикле WLTP, но у универсала показатели явно будут несколько скромнее из-за других аэродинамических характеристик кузова.
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