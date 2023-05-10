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Самый маленький электрокроссовер Volvo раскрыли на патентах и официальных тизерах

Электрическую замену универсала VW Passat впервые заметили на дороге

Новости

Александр Орехов

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Компания Volkswagen вывела на испытания электромобиль ID.7 в кузове универсал. Разговоры о подобной модели, которая заменит пятидверный Passat, велись уже давно, но на тестах её запечатлели впервые. Снимки опубликовал портал Carscoops.

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  • Концепт батарейного универсала под названием ID. Space Vizzion производитель продемонстрировал ещё в 2019 году. При этом если аналогичный седан, появившийся полутора годами ранее, уже успел эволюционировать в почти серийный ID.7, то «сарай» пока явно не так близок к конвейеру.
  • Volkswagen по традиции замаскировал тестовый электрокар под машину с ДВС, использовав наклейки, изображающие, в том числе, радиаторную решётку спереди и патрубки выпускной системы на заднем бампере.

По предварительным данным, батарейный универсал построят на той же доработанной версии платформы MEB, что и седан. Как пишет Carscoops, будут доступны два блока аккумуляторов на выбор — потребляемой ёмкостью в 77 либо 86 киловатт-часов. Седану старшего варианта должно хватать на 700 км пути в цикле WLTP, но у универсала показатели явно будут несколько скромнее из-за других аэродинамических характеристик кузова.

Станет ID.7 адекватной заменой Пассату?

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