Электрическую замену универсала VW Passat впервые заметили на дороге

Концепт батарейного универсала под названием ID . Space Vizzion производитель продемонстрировал ещё в 2019 году. При этом если аналогичный седан, появившийся полутора годами ранее, уже успел эволюционировать в почти серийный ID.7, то «сарай» пока явно не так близок к конвейеру.

Volkswagen по традиции замаскировал тестовый электрокар под машину с ДВС, использовав наклейки, изображающие, в том числе, радиаторную решётку спереди и патрубки выпускной системы на заднем бампере.

По предварительным данным, батарейный универсал построят на той же доработанной версии платформы MEB, что и седан. Как пишет Carscoops, будут доступны два блока аккумуляторов на выбор — потребляемой ёмкостью в 77 либо 86 киловатт-часов. Седану старшего варианта должно хватать на 700 км пути в цикле WLTP, но у универсала показатели явно будут несколько скромнее из-за других аэродинамических характеристик кузова.