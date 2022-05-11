Конкурента Tesla Model 3 от Volkswagen заметили почти без камуфляжа

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Let’s Play. Тест-драйв электрокара Volkswagen ID.3
Toyota Highlander лишился двигателя V6, но получил «турбочетвёрку»
Портал Carscoops опубликовал новые шпионские снимки электрического седана Volkswagen ID с минимальным количеством камуфляжа. Модель будет выступать в классе Passat и Arteon, а среди «зелёных» машин её основным конкурентом станет Tesla Model 3.
Точное название модели ещё пока не известно. В числе возможных вариантов — Aero B, ID Aero и ID.7. Прототипами серийной версии стали концепты ID Vizzion и ID Space Vizzion. Последний был универсалом, так что, скорее всего, такой тип кузова тоже пойдёт в серию.
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