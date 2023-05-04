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Электрическое кросс-купе Citroen e-C4 Х стало мощнее и дальнобойнее после обновления

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Кирилл Малышев

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Компания Citroen представила обновлённый электромобиль e-C4 X. Кросс-купе модернизировали батарею и двигатель, но не меняли внешность и оснащение. С момента дебюта модели прошло меньше года.

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  • Мощность электромотора увеличилась со 136 до 156 лошадиных сил. Двигатель у кросс-купе по-прежнему только один и приводит в движение передние колёса. Такое же обновление проводят для всех моделей концерна Stellantis (двигатель используется почти на всех его электрокарах).
  • Ёмкость тяговой батареи выросла с 50 до 54 кВт·ч. Благодаря этому запас хода на одной зарядке теперь достигает 420 километров, что примерно на 17 процентов больше прежнего показателя.
  • Изменений во внешности, отделке салона и оснащении нет. Цены на обновлённые электромобили Citroen пока не назвал.

Citroen C4 X представили в июне 2022 года. Наряду с электрической у машины есть и версии с ДВС. Покупатели могут выбирать между бензиновой «турботройкой» в трёх вариантах и одним дизелем. Модель глобальная, но выпускается только в Испании.

По делу модернизировали?

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