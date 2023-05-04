Электрическое кросс-купе Citroen e-C4 Х стало мощнее и дальнобойнее после обновления

Мощность электромотора увеличилась со 136 до 156 лошадиных сил. Двигатель у кросс-купе по-прежнему только один и приводит в движение передние колёса. Такое же обновление проводят для всех моделей концерна

Stellantis

(двигатель используется почти на всех его электрокарах).