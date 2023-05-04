Электрическое кросс-купе Citroen e-C4 Х стало мощнее и дальнобойнее после обновления

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Компания Citroen представила обновлённый электромобиль e-C4 X. Кросс-купе модернизировали батарею и двигатель, но не меняли внешность и оснащение. С момента дебюта модели прошло меньше года.
Citroen C4 X представили в июне 2022 года. Наряду с электрической у машины есть и версии с ДВС. Покупатели могут выбирать между бензиновой «турботройкой» в трёх вариантах и одним дизелем. Модель глобальная, но выпускается только в Испании.
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